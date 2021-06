Testowy kanał TVP 4K na Euro 2020 już działa. Wkrótce mecze w bajecznej jakości

TVP 4K i mecze Euro 2020 w telewizji naziemnej, Canal+, Orange, UPC, Inea, Toya i u wielu innych usługodawców

W przyszłym roku zmiana nadawania z H.264 na H.265 i start regularnego działania TVP 4K

W końcu można poznać moc nowego standardu telewizji DVB-T2 wykorzysującej kodek HEVC H.265. Obecnie w formie testowej planszy, ale już niebawem wejdzie normalna ramówka, w której skład będą wchodzić mecze z Euro 2020. Coś, co do tej pory kojarzyło się raczej tylko ze streamingiem internetowym w wysokiej jakości czy filmami na Blu-Ray 4K, w końcu będzie dostępne dla szerokiego grona odbiorców zupełnie bezpłatnie (w ramach opłacania abonamentu RTV).Główny przedział nadawania TVP 4K, to dni od 11 czerwca do 12 lipca podczas trwania Euro 2020 (obecnie na kanale widnieje tylko plansza testowa). Będzie wtedy można zobaczyć mecze przez siedem dni w tygodniu nawet do 14 godzin jednej doby. Ale nawet później do 11 sierpnia stacja będzie aktywna, wtedy TVP 4K zamierza transmitować powtórki.Oczywiście należy mieć odbiornik telewizyjny zgodny ze standardem DVB-T2/HEVC (jeśli macie w miarę nowy telewizor, nawet kilkuletni, to powinien być kompatybilny, ewentualnie należy dokupić sam dekoder w formie osobnego małego urządzenia) i podłączony do anteny naziemnego sygnału. Opcjonalnie może być wymagane ponowne wyszukiwanie programów. Obrazowi w 4K Ultra HD 3840 x 2160 px z HDR HLG będzie towarzyszyć dźwięk Dolby Atmos.Jeśli nie jesteście użytkownikami telewizji naziemnej (dostęp do niej w ramach testowego multipleksu DVB-T2/HEVC m.in. z kanałem TVP 4K ma przeszło 90 proc. populacji Polski), tylko macie jakiś pakiet kablowy bądź satelitarny, to też nic straconego. Wielu usługodawców (m.in. Canal+, Orange, UPC, Astra-Net, Inea, Toya) już ma w swojej ofercie lub lada moment wprowadzi TVP 4K.W przypadku oglądania telewizji przez dekoder kablówki lub satelitarny nie trzeba mieć samego telewizora zgodnego z DVB-T2/HEVC, ale urządzenie dostarczane przez naszego operatora musi być w wariancie zgodnym z sygnałem 4K. Czy da się korzystać z TVP 4K bez 4K? Jak najbardziej, kanał będzie odbierany w zgodnych urządzeniach full HD, ale po prostu po przeskalowaniu przez telewizor do 1080p.Jeśli jesteście złaknieni jakości 4K w telewizji naziemnej na co dzień, to trzeba poczekać do 2022 roku i całościowych zmianach w nadawaniu. Według zapewnień TVP, stały kanał TVP 4K powinien pojawić się właśnie wraz z 1 lipca 2022 roku, kiedy to w całej Polsce przejdziemy z obecnej cyfrowej technologii wykorzystującej kodek H264 na nowocześniejszy H265 (DVB-T2/HEVC) już 1 lipca 2022 roku.Źródło: TVP / własne / Foto tytułowe: Pixabay - Instalki.pl