Trailer i data premiery Wiedźmina za kilka dni? Netflix szykuje się do drugiego sezonu serialu

Netflix znów zaprosi nas do świata Wiedźmina i to w najbliższy piątek

Najbliższy piątek będzie ważnym dniem dla spragnionych nowych wieści fanów Wiedźmina / Foto: Instalki - witchernetflix @ Twitter

Prace nad drugim sezonem serialu Wiedźmin tworzonym przez Netflix przeciągają się. Głównym powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa. Jednak postępy są na tyle zaawansowane, że można liczyć na konkrety w najbliższym czasie. Przydało by się zobaczyć trailer albo dowiedzieć, kiedy będziemy mogli włączyć odtwarzanie kolejnego sezonu serialu na platformie giganta streamingowego z USA.Nie znamy jeszcze oficjalnie żadnych szczegółów związanych z przyszłą wiedźmińską zapowiedzią, ale właśnie trwa tak zwany Netlix Geeked Week, który jest okazją do wyjawienia kolejnych szczegółów na temat filmów i seriali powstających pod banderą Netflixa. I tak się składa, że na oficjalnych kanałach społecznościowych serialu Wiedźmin umieszczono plakat mówiący o udziale produkcji w inicjatywie Netflix Geeked Week już w najbliższy piątek 11 czerwca. Przy okazji warto przypomnieć, że niecały tydzień później 17 czerwca w czwartek, CD Projekt RED wypuści swoją singlową karciankę z elementami RPG na urządzeniach z Androidem. Oczywiście chodzi o gręNie wiadomo nic na temat tego, jakie dokładnie informacje czy ewentualne materiały zaprezentuje wtedy platforma VOD, ale można przypuszczać, że może to być coś dużego. Bardzo dobrze do tej wersji pasuje pierwszy trailer drugiego sezonu Wiedźmina i ogłoszenie daty jego premiery.Oczywiście możemy równie dobrze dostać np. minimalny teaser i datę premiery czy sam trailer, albo po prostu jakiś specjalny materiał czy ujawnienie nowych szczegółów związanych z fabułą, aktorami itp. Jednak trailer i ewentualna data premiery brzmią najrozsądniej, szczególnie w odniesieniu do słów zapowiedzi "Witamy was ponownie w świecie serialu Wiedźmin razem z Netflix Geeked". Tak czy inaczej - wszystkiego dowiemy się już za kila dni.Źródło i foto: witchernetflix @ Twitter