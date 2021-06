Witajcie w Polsce. W Mrągowie modlą się w intencji zniszczenia 5G

Co ja czytam...

Wydawałoby się, że temat kontrowersji wkoło rzekomej szkodliwości sieci 5G odszedł w niepamięć. Jakby rzadziej słyszy się o płonących wieżach 5G w Europie oraz aktach dewastacji przypadkowych masztów w Polsce. Oczywiście zdarza się, że ktoś sprzedaje ubrania lub krem chroniący przed 5G , ale traktować to należy w kategoriach humorystycznych. Tymczasem, w jednej z parafii w Mrągowie wierni modlą się w intencji... o unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G. Cały tydzień.Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie jakiś czas temu pojawił się harmonogram intencji Mszy Świętych, odprawianych pomiędzy 7 i 13 czerwca. Wygląda na to, że któryś z wiernych (lub grupa wiernych) postanowił zapłacić za serię mszy w dość nietuzinkowej intencji. Każdego dnia odprawiana jest msza w intencji o "unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G". Skoro lipcu 2006 roku posłowe PiS przed rozpoczęciem obrad w sejmowej kaplicy modlili się o deszcz, to dlaczego wierni mieliby nie wymodlić sobie cofnięcia Polski o kilka lat w rozwoju technologicznym?

Źródło: Parafia-mragowo.plMożna by machnąć na powyższe ręką i powiedzieć, że "wierni chcieli, to mają". Niestety, nie jest to takie proste. Któryś z kapłanów musiał wyrazić zgodę na przyjęcie takiej intencji i któryś z nich Msze Święte w powyższej intencji prowadzi. Dla wielu ludzi ksiądz jest wzorem do naśladowania także w kwestiach światopoglądowych i jeśli z ambony apeluje o modlitwę w danej sprawie, to automatycznie sugeruje wiernym pewien punkt widzenia. Tu przekaz jest jasny: 5G przedstawia się jako coś złego. Kościół ma w Polsce siłę kształtowania poglądów obywateli i źle się dzieje, jeśli ten promuje pseudonaukę.Stacje bazowe sieci komórkowej działają dziś w wielu miejscach, także na wieżach kościelnych. Za przykład niechaj posłuży kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła przy ul. ks. Franciszka Olmy 4 w Gostyni.Źródło: Parafia-mragowo.pl , via SpidersWeb