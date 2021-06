Oto pełnowymiarowy Lamborghini Sian z klocków Lego. Nie zgadniesz, jak długo go budowano

Niesamowity projekt.

Lamborghini Sián z 400 000 klocków LEGO

Czy jest coś, czego nie można zbudować z klocków LEGO? W sieci znajdziesz naprawdę przeróżne zestawy, z pomocą których stworzysz przeróżne konstrukcje. Najbardziej zapaleni miłośnicy tego produktu budują nawet konstrukcje customowe, własnego pomysłu, i to takie, które odzwierciedlają postaci z filmów czy pojazdy w skali 1 do 1. Takie pomysły realizuje też samo. W 2018 roku firma z klocków Lego zbudowała pełnowymiarową wersję Bugatti Chirona , a teraz dokonała tego samego w przypadku innego samochodu – Lamborghini Sián.– aż tyle czasu potrzeba było poświęcić, aby Lamborghini Sián FKP 37 z klocków stał się rzeczywistością. W sumie, składa się on ze 154 różnych typów klockówTechnic oraz dodatkowych 20 nowych elementów zaprojektowanych specjalnie z myślą o tym modelu. Całość waży 2200 kilogramów. Długość konstrukcji wynosi zaś 4,98 metra, czyli dokładnie tyle, co długość oryginału.Niestety, wykonanym z klockówmodelem Lamborghini Sián nie można się poruszać, w przeciwieństwie do modelu Bugatti Chirona. Nic zatem dziwnego, że składa się on łącznie z mniej niż połowy klocków potrzebnych do zbudowania Chirona, czyli około 400 tysięcy. Niemniej, obydwa modele zbudowano wokół solidnej metalowej ramy.Cóż, każdy miłośnik klockówwie, że wszystkie elementy potrzebne do budowy modelu Lamborghini Sián kosztowały niemało. Tak czy siak, model jest wart znacznie mniej niż rzeczywisty Sián FKP 47. To dlatego, że Sián FKP 47 sprzedawany jest w cenie 2 640 000 dolarów, co w przeliczeniu daje jakieś 9 650 000 złotych.Źródło: LEGO , fot. tyt. LEGO