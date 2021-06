Netflix pozbędzie się ponad 20 ciekawych produkcji

Spora czystka.

Netflix - z platformy zniknie w czerwcu kilkadziesiąt produkcji

Lista tytułów:





Anohana: The Flower We Saw That Day - 2021-06-30

Charlotte - 2021-06-30

Czarny śnieg - 2021-06-09

Drunk History: Pół litra historii - 2021-06-30

Durarara!!X2 - 2021-06-30

Fate/stay night: Unlimited Blade Works - 2021-06-30

Magnetyzm żywiołów - 2021-06-11

Miasto beze mnie - 2021-06-30

Nie daj się złamać II - 2021-06-11

Nie daj się złamać III - 2021-06-11

Nie daj się złamać - 2021-06-11

Q Ball 2021-06-10

Sword Art Online - 2021-06-30

Tayo the Little Bus - 2021-06-30

The Asterisk War - 2021-06-30

The Code - 2021-06-30

Uzależnieni od życia - 2021-06-11

Wszystkiego najlepszego! - 2021-06-10

Wymyk - 2021-06-11

Your Lie in April - 2021-06-30

Zombie Dumb - 2021-06-30

Biblioteka platform streamingowych zmienia się praktycznie codziennie. Każdego dnia dodawane są nowe treści, lecz niestety część interesujących produkcji znika – także bezpowrotnie. Taka jest już kolej rzeczy i jako użytkownicy musimy być na to przygotowani. Pozostaje wyłącznie śledzić zmiany.Jak się okazuje, z Netflixa na przestrzeni najbliższych tygodni. Dlaczego? Oficjalnie takie informacje nie są przekazywane, lecz najczęściej chodzi po prostu o wygasającą licencję. W takich przypadkach zawsze jest możliwość powrotu danej pozycji.Tym razem mamy do czynienia z „prezentacją” pierwszej serii czerwcowej czystki. Gigant streamingowy odbierze odbiorcom opcję oglądania m.in. świetnych animeczy. Pełną listę produkcji znajdziecie oczywiście poniżej – wraz z datami likwidacji.Jeśli któryś z powyższych filmów/seriali powróci na Netflixa , to oczywiście Was o tym poinformujemy. W komentarzach z kolei możecie dać znać, za którymi pozycjami najbardziej będziecie tęsknić.Źródło: Upflix / Foto. Netflix