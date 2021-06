Steam: coraz więcej graczy korzysta z procesorów od AMD

Zaskoczenie?

Gracze zaczynają odchodzić od Intela?

Źródło: Steam

Valve regularnie przeprowadza specjalną ankietę sprzętową wśród użytkowników platformy Steam. Dzięki temu przybliżone zostają nieco trendy technologiczne panujące wśród graczy. Ostatni sondaż odbył się w maju – właśnie opublikowano jego wyniki . Te z kolei mogą niektórych nieco zaskoczyć.Jeśli chodzi o kwestię używanych kart graficznych, to tutaj oczywiście. Potem mamy ogromną przepaść i%. O połowę mniejszym zainteresowaniem cieszą się. Tylko nieliczni wyłamali się spod jarzma gigantów i używają urządzeń od innych producentów – 0,11%.W tym przypadku wykres (od grudnia 2019 do maja 2021 r.) nie wskazuje raczej na tendencje spadkowe/wzrostowe dla któregoś z koncernów. Może odrobinę stracił Intel. Nieco mniej udało mu się również w sferze procesorów. Wciąż oczywiście jest niekwestionowanym królem z 70% na koncie, lecz. Czy ten trend się utrzyma? Zobaczymy.Teraz warto spojrzeć na inne preferencje graczy. Jak się okazuje, najczęściej mają oni komputery wyposażone woraz czterordzeniowe procesory (40,38%). Dodatkowo ponad połowa użytkowników (52,79%) ma na pokładzie dyski o pojemności ponad 1 TB.Co z systemem operacyjnym? Tutaj nie ma zaskoczenia –. Jego popularność wciąż rośnie, więc trudno mówić o tendencji spadkowej w najbliższych miesiącach.Wyniki ankiety sprzętowej przeprowadzonej przez Valve wśród użytkowników Steama są bez wątpienia ciekawe. Każdy gracz może sprawdzić dzięki temu jak wpasowuje się w trendy ze swoim sprzętem. Pokazują one również ogólne kierunki zainteresowania konsumentów.Źródło i foto: Steam