Ta topograficzna mapa Polski robi ogromne wrażenie

Wykonana przez Filipińczyka.

Zlokalizowana w samym centrum europejskiego kontynentu, Polskie granice zmieniały się i przesuwały przez wieku. W obrębie jej granic odnaleźć można różnorodne krajobrazy – począwszy od piaszczystych plaż wzdłuż Morza Bałtyckiego na północy, przez niską Nizinę Polską poprzecinaną przez kilka głównych rzek, po pokryte śniegiem Karpaty i Sudety na południu.

Sam Miguel opisuje nasz kraj w następujący sposób:W przypadku wielu państw artysta zdecydował się na wykorzystanie ich barw narodowych. Polska nie zalicza się do tego grona, co raczej nie jest zaskoczeniem. Osobiście uważam, iż biały i czerwony nie pasowałby zbytnio do tego jak prezentuje się krajobraz naszego kraju.Jeśli chcielibyście powiesić sobie np. w pokoju jedną z map Miguela, to prowadzi on własny sklep na portalu Etsy . Kupić w nim można pliki cyfrowe zawierające konkretną grafikę mapy (max. 50,80 x 50,80 cm) w wysokiej rozdzielczości. Opisana mapa Polski kosztuje 92,12 zł.Źródło i foto: Instagram, Etsy