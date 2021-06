CD Projekt zaprezentował nowe wyniki finansowe. Zysk poszybował w dół

Ale czy to źle?



Ratowanie wizerunku oraz naprawa błędów to droga sprawa. Tak przynajmniej wynika z nowego raportu finansowego grupy kapitałowej CD Projekt za pierwszy kwartał 2021 roku. Jak się okazuje – zyski netto poszybowały w dół… niemalże trzykrotnie.



CD Projekt odnotowuje wyraźne straty w zyskach

CD Projekt przedstawił właśnie najważniejsze informacje odnośnie wyników finansowych z okresu między 1 stycznia i 31 marca 2021 roku. Możemy z nich wysnuć zarówno pozytywne, jak i negatywne wnioski. Przede wszystkim uwagę zwraca „jedynie” 32,5 mln złotych zysku netto. Dla porównania – w zeszłorocznym analogicznym okresie udało się zarobić 92 mln złotych netto. Spadek jest więc zauważalny gołym okiem.



Oczywiście wszystko to spowodowane jest skupieniem sił spółki (oraz większości nakładu) na procesie odbudowy wizerunku oraz naprawy Cyberpunka 2077 poprzez implementację



Deweloperzy nie mogą narzekać na ogólny przychód, który wyniósł 197 mln złotych, czyli o 4 mln więcej, aniżeli rok temu. Wzrost dostrzeżono praktycznie we wszystkich obszarach – także jeśli chodzi o platformę GOG.com. Tutaj jednak warto wspomnieć o stratach jeśli chodzi o zyski netto. Cyfrowy sklep internetowy zaliczył ich spadek o 1,6 mln złotych.



Zarząd grupy kapitałowej odpowiednio się jednak ubezpieczył. CD Projekt poinformował o obecności rezerw finansowych wynoszących 1,9 mld złotych. Dodatkowo przypomniano o nadchodzących dodatkach do Cyberpunka 2077 czy next-genowej wersji Wiedźmina 3. Okazji do zarobku ma być więc sporo.



Graczom pozostaje jedynie wyczekiwanie na kolejne ogłoszenia i projekty polskich deweloperów.



Źródło i foto: CD Projekt