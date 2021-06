Netflix z prezentem na Dzień Dziecka. Dodano niemalże 20 produkcji

Nic, tylko oglądać.

Dzień Dziecka na Netflix - 19 nowości

Lista produkcji:





Czarne dziury: Na granicy wiedzy - 2020

Doing Hard Time - 2004

Dzieciaki straszaki: Potworne bajki - 2021

Jak zostać Bogiem na Florydzie [10 odcinków] - 2019

Legion samobójców - 2016

Listy do Julii - 2010

Miss Agent - 2000

Oczy szeroko zamknięte - 1999

Oktonauci [40 odcinków] - 2010

Policja i rasizm - 2019

StartUp [30 odcinków] - 2016

The Bronze - 2016

Drakula - 1992

Kot - 2003

Łowca androidów - 1982

Nietykalni - 1987

Odwet - 2003

Saints & Strangers - 2015

Totalna porażka [40 odcinków] – 2007

Rozpoczął się nowy miesiąc, a co za tym idzie – na wielu platformach streamingowych zadebiutowały liczne nowości. Jako że dziś obchodzimy Dzień Dziecka, to spodziewać możemy się głównie treści o charakterze familijnym. Oczywiście nie tylko.Niedawno informowaliśmy Was o czerwcowych premierach Netflixa . Po raz kolejny streamingowy gigant przedstawił szereg nowości, które na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu dni zagoszczą w jego bibliotece. Nie będzie chyba zaskoczeniem jeśli powiem, iż tamten spis był nie do końca kompletny.Netflix postanowił nieco zaskoczyć swoich konsumentów i w pierwszy dzień pierwsza zaoferować im. Mamy tu do czynienia zarówno z serialami, jak i ciekawymi filmami. Niewątpliwie uwagę należy zwrócić na Legion samobójców czy czterdzieści odcinków StartUp. Nie zapomniano o produkcjach dla dzieci, np. Dzieciaki straszaki: Potworne bajki. Wiele osób niewątpliwie ucieszy się z obecności kilkudziesięciu epizodów Totalnej Porażki.Pełną listę nowości – wraz z datą premiery – znajdziecie oczywiście poniżej.W komentarzach dajcie znać, które z filmów/seriali planujecie obejrzeć.Źródło: Upflix / Foto. Netflix