Netflix z nowościami na czerwiec. Rozpoczęcie lata z przytupem

Netflix przedstawia nowości na początek lata

Źródło: Netflix

Tytuły oryginalne:





Jiva! - Wkrótce na Netflix!

So Not Worth It - Wkrótce na Netflix!

Record of Ragnarok - Wkrótce na Netflix!

Ray - Wkrótce na Netflix!

Close Enough: Sezon 2 - 26/ 05/2021

Dzieciaki straszaki: Potworne bajki - 01/06/2021

Karnawał - 02/06/2021

Trzy metry nad niebem: Sezon 2 - 03/06/2021

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie - 03/06/2021

Creator's File: GOLD - 03/06/2021

Dancing Queens - 03/06/2021

Alan Saldaña: Uwięziony - 03/06/2021

Trippin' with the Kandasamys - 04/06/2021

Łasuch - 04/06/2021

Feel Good: Sezon 2 - 04/06/2021

Sweet & Sour - 04/06/2021

Xtremo - 04/06/2021

Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców - 04/06/2021

Człowiek od środka - 04/06/2021

Niech żyją koty! - 05/06/2021

Gdy sen nie nadchodzi - 09/06/2021

Tragiczna dżungla - 09/06/2021

Smaczne, świeże i smażone - 09/06 /2021

Zwariowani Kolumbijczycy - 10/06/2021

Smok życzeń - 11/06/2021

Trese 11/06/2021

Skater Girl - 11/06/2021

Lupin: Część 2 - 11/06 /2021

Szkoła dla elity – krótkie historie: Guzmán Caye Rebe - 14/06/2021

Szkoła dla elity – krótkie historie: Nadia Guzmán - 15/06/2021

Headspace: Uwolnij umysł - 15/06/2021

Miasto Rymowanek: Sezon 2 - 15/06/2021

Pracujące mamy - 15/06/2021

Zimowy romans - 16/06/2021

Szkoła dla elity – krótkie historie: Omar Ander Alexis - 16/06/2021

Miasto pingwinów - 16/06/2021

Szkoła dla elity – krótkie historie: Carla Samuel - 17/06/2021

Ali & Ratu Ratu Queens - 17/06/2021

Katla - 17/06/2021

Black Summer: Sezon 2 - 17/06/2021

Atiye: Sezon 3 - 17/06/2021

Yakuza i rodzina - 18/06/2021

Rurouni Kenshin: The Final - 18/06/2021

Ojcostwo - 18/06/2021

Szkoła dla elity: Sezon 4 - 18/06/2021

Najciekawsze obiekty wakacyjne świata - 18/06/2021

The Rational Life - 18/06/2021

Nevertheless - 19/06/2021

Krótka historia popu - 22/06/2021

A miało być tak pięknie - 23/06/2021

Too Hot to Handle: Sezon 2 - 23/06/2021

Dom kwiatów – film - 23/06/2021

Nagi reżyser: Sezon 2 - 24/06/2021

Godzilla Singular Point - 24/06/2021

Siostry na starcie - 24/06/2021

The A List: Sezon 2 - 25/06/2021

Sex/Life - 25/06/2021

Olivier Rousteing: Cudowne dziecko świata mody - 26/06/2021

The Seven Deadly Sins - 28/06/2021

Black Lightning: Sezon 4 - 29/06/2021

Super Gwiazdka: Sezon 4 - 29/06/2021

Sophie: Morderstwo w West Cork - 30/06/2021

Ameryka: film - 30/06/2021

Tytuły na licencji:





Miss Agent - 01/06/2021

Oczy szeroko zamknięte - 01/06/2021

Legion samobójców - 01/06/2021

Jak zostać Bogiem na Florydzie - 01/06/2021

Piotruś Królik - 01/06/2021

Oktonauci - 01/06/2021

StartUp: Sezon 1 - 3 - 01/06/2021

Nienasyceni - 01/06/2021

Gold Statue - 01/06/2021

Żony Atlanty - 01/06/2021

Policja i rasizm - 01/06/2021

CoComelon - 01/06/2021

The Platform - 01/06/2021

Czarne dziury: Na granicy wiedzy - 01/06/2021

Saints & Strangers: Sezon 1 - 01/06/2021

Żony medycyny - 01/06/2021

The Bronze - 01/06/2021

Odnajdę Cię - 02/06/2021

Sklepik Kimów - 03/06/2021

The Girl and the Gun - 03/06/2021

Powiedzmy sobie wszystko - 03/06/2021

Blind Intersections - 03/06/2021

Myriam Fares the Journey - 03/06/2021

Mustang - 09/06/2021

Doktor Sen - 10/06/2021

Family Government - 11/06/2021

Bliźniak - 11/06/2021

Sztuka samoobrony - 12/06/2021

Kobiety w świecie nauki - 13/06/2021

Beyond Evil - 15/06/2021

Uwierzcie mi: Porwanie Lisy McVey - 15/06/2021

Urodzeni w Strefie Gazy - 15/06/2021

Młody Bheem - 16/06/2021

Downton Abbey - 16/06/2021

Sophia Loren - filozofia kobiety - 16/06/2021

Grzeczni chłopcy - 16/06/2021

Bardzo długie zaręczyny - 17/06/2021

Rurouni Kenshin: The Legend Ends - 18/06/2021

Rurouni Kenshin: Origins - 18/06/2021

Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno - 18/06/2021

Zombieland: Kulki w łeb - 21/06/2021

Pod wiatr - 26/06/2021

Skylines - 30/06/2021

Śladami papieża Franciszka - 30/06/2021

Już za kilka dni powitamy czerwiec, czyli pierwszy letni miesiąc. Niewątpliwie wiele osób wyczekuje już słonecznej aury, która obecnie skutecznie przerywana jest przez ulewy. Jeśli jednak trafią się deszczowe dni, to z pomocą przyjdą platformy streamingowe, które zaplanowały mnóstwo nowości na nadchodzące tygodnie. Wyjątkiem nie jest oczywiście Netflix , czyli największy gracz w tej branży.Streamingowy gigant – jak zawsze – zdecydował się na opublikowanie obszernej listy z produkcjami, które zadebiutują niedługo w jego ofercie. Doczekamy się nie tylko licznych powrotów oryginalnych seriali, ale także sporo świeżych treści. Podobnie ma się sprawa z filmami – zarówno tymi od Netflixa, jak i na licencji. No to co, przechodzimy do konkretów.Jeśli czujecie deficyt fantastyki, to warto rzucić okiem na, czyli serialową nowość. Jest to opowieść o powstaniu hybrydowego gatunku – dzieci, które są częściowo ludźmi , a częściowo zwierzętami. Głównymi bohaterami zostali Gus (pół chłopiec, pół jelonek) oraz samotny wędrowiec Jepperd. Oś fabularna toczyć się będzie wokół „poszukiwania odpowiedzi na dręczące pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepparda oraz prawdziwe znaczenia słowa dom”. Premiera jużZnajdzie się coś także dla fanów tematyki romantycznej/erotycznej. Serialoferować ma świeże spojrzenie na to czym jest kobieca tożsamość oraz pożądanie. Jak możemy wyczytać z opisu produkcji: „Historia miłosnego trójkąta między pewną kobietą, jej mężem i… jej przeszłością. Prowokacyjne spojrzenie na kobiecą tożsamość i pożądanie”. Premiera jużDodatkowo wyczekiwać należy licznych powrotów. Mowa tu między innymi o, czyli chyba najbardziej adekwatnego tworu na letni okres. Opis kolejnych odcinków brzmi następująco: „Znowu jest lato. Chociaż w ciągu ostatniego roku wiele się zmieniło, ci przyjaciele uświadamiają sobie, że niektórym uczuciom nie można się oprzeć”. Premiera jużZadebiutuje także. Fani tego popularnego serialu spodziewać mogą się nowych zwrotów akcji po ogłoszeniu nowego dyrektora oraz czterech uczniów. Oczywiście nie zabraknie świeżych romansów, gorących plotek oraz tajemnic. Premiera jużPojawi się równieżczyli nieco mrocznej opowieści o świecie opanowanym przez zombie. Tym razem walki z potworami toczyć się będą podczas zimy, więc bohaterom będzie ciężej stawić im czoła. Premiera jużJeśli zaś chodzi o filmy, to tutaj Netflix najbardziej promujeczyli powrót Czarodziejki z Księżyca. Po 26 latach wraca ona na wielki ekran, co niewątpliwie stanowi sporą niespodziankę i prezent dla fanów uniwersum. Premiera jużWarto także zainteresować się filmem, czyli dosyć interesującym materiałem katastroficznym. Fabuła opiera się na specyficznym zjawisku polegającym na tym, że ludzie… nie potrafią zasnąć. Dodatkowo wszystkie urządzenia elektroniczne przestają działać. Przez to mieszkańcy popadają w szaleństwo, co prowadzi do kolejnych problemów. Premiera jużTrudnego tematu podejmuje się także– film przedstawiający trudy wychowania dziecka przez samotnego ojca. Historia oparta jest podobno na faktach, więc z pewnością przypadnie do gustu jeszcze pokaźniejszej grupie odbiorców. Premiera jużFani dokumentów także znajdą coś dla siebie. Netflix oferuje trzy nowe pozycje.(4 czerwca) to przede wszystkim obserwacja i badanie degradacji bioróżnorodności Ziemi. David Attenborough oraz naukowiec Johan Rockstrom badają czy można jeszcze zapobiec kryzysowi.to – jak wskazuje tytuł – opowieść o grupie zagrożonych wyginięciem pingwinów poszukujących przedstawicieli swojego gatunku (16 czerwca).(24 czerwca) to przedstawienie losów trzech młodych bezdomnych sióstr z Brooklynu walczących z przeciwnościami losu i poszukujących nadziei, własnego miejsca na Ziemi i lepszej przyszłości.Jeśli zaś chodzi o tytuły na licencji, to tu także znajdzie się kilka perełek. Przede wszystkim pojawi się(1 czerwca),(10 czerwca) oraz. Czerwiec jest idealnym miesiącem dla dzieci, więc Netflix proponuje kilka filmów dla najmłodszych. Wśród nich(11 czerwca) czy(1 czerwca).Poniżej znajdziecie listę większości produkcji, które trafią na platformę w nadchodzącym miesiącu. Warto jednak mieć na uwadze, że z pewnością pojawi się ich więcej. Netflix dosyć regularnie zaskakuje swoich użytkowników dodając np. po kilkanaście niezapowiedzianych filmów/serialu. O takich aktualizacjach także Was będziemy oczywiście informować.W komentarzach możecie dać znać, na które produkcje czekacie najbardziej.Źródło i foto: Netflix