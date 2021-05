Na Netflixa trafiło dziś ponad 40 produkcji

Jest co oglądać.

Netflix z ogromną aktualizacją biblioteki

Boyhood - 2014

Czarna błyskawica - 2009

Dom - 2015

Ex Machina - 2015

Lot 93 - 2006

Martwa cisza - 2007

Miłość bez końca - 2014

Nad morzem - 2015

Nieśmiertelny - 1986

Pingwiny z Madagaskaru - 2014

Pięćdziesiąt twarzy Greya - 2015

R.I.P.D. Agenci z zaświatów - 2013

Tajemnica Brokeback Mountain - 2005

Terminator 2: Dzień sądu - 1991

The Doors - 1991

Tłumaczka - 2005

Ucieczka z Nowego Jorku - 1981

40 dni i 40 nocy - 2002

8 Mila -2002

American Pie: Wesele - 2003

Bękarty wojny - 2009

Chłopaczki z sąsiedztwa - 1996

Diabeł - 2010

Doomsday - 2008

Dosięgnąć kosmosu - 1999

Droga do El Dorado - 2000

Gladiator - 2000

Johnny English: Reaktywacja - 2011

Kochanice króla - 2008

Królestwo - 2007

Na pewno, być może - 2008

Niania i wielkie bum - 2010

Niepamięć - 2013

Noc Oczyszczenia: Anarchia - 2014

Notting Hill - 1999

Pitch Perfect - 2012

Raj dla par - 2009

Safe House - 2012

Szczęki - 1975

Sąsiedzi - 2014

To skomplikowane - 2009

Wakacje Jasia Fasoli - 2007

Wanted – Ścigani - 2008

Biblioteka platform streamingowych zmienia się praktycznie codziennie. Każdego dnia dodawane oraz usuwane są niektóre pozycje. Jako konsumenci rzecz jasna nie mamy wpływu na te roszady i możemy jedynie obserwować zmieniającą się ofertę np. Netflixa.Rzadko mamy jednak do czynienia, żeby konkretna usługa wzbogaciła się o danego dnia o aż kilkadziesiąt produkcji. Jak się jednak okazuje, Na Netflixie pojawiło się dziś ponad 40 tytułów, z których część to kultowe filmy aż wołające o powtórne obejrzenie.Mowa tu między innymi o. Dodatkowo do biblioteki powracają niektóre z niedawno usuniętych pozycji. Tu warto wspomnieć o. Oczywiście pełną listę premier znajdziecie poniżej – wraz z datą produkcji.W komentarzach możecie dać znać, z obecności których produkcji cieszycie się najbardziej.Źródło: Upflix / Foto. Netflix