Nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych już od 20 maja. Sprawdź zmiany

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Gdzie można jeździć na hulajnodze elektrycznej?

na drodze dla rowerów

na pasie ruchu dla rowerów

jezdnią - obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

chodnikiem lub drogą dla pieszych – jest to dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów



Przypominamy, że już 20 maja 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Reguluje ona status urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń wspomagających, ustanawiając przy tym zasady korzystania z tych pojazdów w ruchu drogowym. Każdy użytkownik deskorolki elektrycznej lub hulajnogi elektrycznej musi znać nowe przepisy, aby uniknąć mandatów. Specjalnie dla Was prezentujemy wszystko, co powinniście wiedzieć dla dobra własnego, innych użytkowników dróg i chodników oraz... zawartości portfela.Przede wszystkim, w życie wchodzą ograniczenia związane z wiekiem. Osoby powyżej 18. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych bez uprawnień. Osoby w wieku 10-18 lat muszę dysponować kartą rowerową lub prawem jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się po drogach. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie dziecko do 10. roku życia może poruszać się na hulajnodze elektrycznej pod opieką osoby dorosłej.w przypadku braku powyższych:wyniesie co do zasady. Na chodniku i drodze dla pieszych – prędkość musi być to prędkość "zbliżona do prędkości pieszego", czyli zapewne ok. 4-5 km/h.Na chodniku oraz drodze dla pieszych zaistnieje obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu.Co ważne, obowiązkowe stanie się sygnalizowanie kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu (zawczasu i wyraźnie).Obowiązkowym będzie też zachowanie bezpiecznego odstępu - nie mniejszego niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych). Do tego nie potrzebowaliśmy wcześniej przepisów - wystarczył zdrowy rozsądek, którego niektórym niestety brakuje.