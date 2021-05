Operator sieci Plus ma zapłacić karę. Polaków wprowadzano w błąd

Kolejna kara dla Polkomtela.

Polkomtel ukarany przez UOKiK

2/2 Decyzja Prezesa #UOKiK z 2016 r. dotyczyła między innymi reklam z hasłem „Power LTE bez limitu danych”. Wprowadzały one konsumentów w błąd, bo #Polkomtel ograniczał prędkość transmisji danych po wykorzystaniu pakietu — UOKiK (@UOKiKgovPL) May 11, 2021

To tylko jedna z wielu kar dla Polkomtel

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w serwisie Twitter o podtrzymaniu kary nałożonej na firmę Polkomtel, operatora sieci telekomunikacyjnej Plus. Chodzi o sprawę z 2016 roku, kiedy to UOKiK zobowiązał Polkomtel do zapłaci 18,5 miliona złotych za nieuczciwe praktyki i wprowadzanie konsumentów w błąd. Decyzja wciąż nie jest prawomocna, a podmiot może odwołać się od niej do sądu.Omawiana tu sprawa dotyczy jednej z kilku kar nałożonych w 2016 roku na Polkomtel i Cyfrowy Polsat, opiewających na łączną kwotę 40,4 miliona dolarów. Kara, o której poinformował teraz UOKiK, dotyczy kampanii reklamowej z 2014 roku, przebiegającej pod hasłem "power LTE - Internet LTE bez limitu danych". Kością niezgody pomiędzy konsumentami i operatorem okazał się fakt ograniczania prędkości transmisji danych po wykorzystaniu określonej wartości danych z pakietu. Prędkość transmisji danych ograniczano nawet zaledwie do 32 kb/s, co w praktyce czyniło w wielu zastosowaniach połączenie nieużywalnym.UOKiK zwrócił przy okazji uwagę na to, że w ofercie była mowa wyłącznie o cenie za usługę telekomunikacyjną. Korzystając z pakietu usług telekomunikacyjnych ze smartfonem, tabletem i telewizorem, konsument płacił "ekstra" za sprzęt.Przypominam, że w maju 2019 roku UOKiK nałożył niemal 40 milionów złotych kary na Polkomtel za łącznie dziewięć praktyk antykonsumenckich. Dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które operator automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.Źródło: Twitter