Netflix z ciekawymi nowościami na weekend. Dodano 10 produkcji

Netflix nie tak dawno przedstawił listę produkcji, które zadebiutują w maju bieżącego roku . Oczywiście roszady na platformie nie są tak do końca przewidywalne i czasami w bibliotece pojawiają się treści nieobecne wcześniej w opublikowanym spisie. Dlatego tak ważne jest regularne interesowanie się zachodzącymi zmianami.Jak się okazuje, Netflix postanowił nieco zaskoczyć swoich użytkowników poprzez właśnie dodanie filmów i seriali niezamieszczonych w majowej rozpisce.. Najgłośniejszą rzecz jasna było osiem odcinków, czyli oryginalnego serialu fantasy. Jest to ekranizacja komiksu Marka Millara o tym samym tytule.

Lista produkcji:





Dziedzictwo Jowisza - 2021

Late Night - 2019

Milestone - 2021

Potwór - 2021

The Circle: Afterparty - 2021

Unrest – 2017

Girl from Nowhere - 2018

Grzesznica – 2017

Super Me - 2021

Vincenzo – 2021

Dodatkowo zadebiutował film Netflixa– opowieść o nastolatku niesłusznie zamieszanego w napad z zabójstwem. Jeśli interesujecie się tematyką m.in. niesprawiedliwego systemu sądowego, to jest to dla Was pozycja obowiązkowa!Dodatkowo wczoraj premierę miało np.. Jutro z kolei zadebiutujeoraz pierwszy sezon. Jest więc co oglądać. Warto też samemu obserwować ofertę Netflixa, bo być może na platformie pojawi się jeszcze coś dodatkowego. Tak czy inaczej – poniżej znajdziecie pełen spis produkcji.W komentarzach możecie dać znać, z obecności których treści cieszycie się najbardziej.Źródło: Upflix / Foto. Netflix