Asystent Google zachęca do szczepienia... poprzez piosenkę

Google przekonuje do szczepień.

Obecnie świat – przynajmniej tak się wydaje – wchodzi z ostatnią fazę walki z pandemią koronawirusa. W wielu krajach trwa szeroko zakrojona akcja szczepień, do wzięcia udziału w której zachęcają niemalże wszystkie instytucje, rządy oraz część wpływowych osób. Cóż, do tego grona niewątpliwie zaliczyć można także koncerny technologiczne pokroju Google.Gigant informuje o pandemii oraz szczepieniach praktycznie na każdej możliwej płaszczyźnie internetu – także za pośrednictwem Asystenta Google . W tym jednak przypadku mamy do czynienia z nieco specyficzną aktywnością. Jak bowiem odkryli niektórzy użytkownicy,„Sing the vaccine song” – dokładnie tak. Na razie działa wyłącznie po angielsku i mi osobiście nie udało się jej jeszcze aktywować. Na poniższym klipie wideo możecie jednak posłuchać dzieła czytanego przez sztuczną inteligencję. Cel utworu jest prosty – przekonać ludzi, że szczepienie jest super i pomoże wrócić całemu światu do normalności.

Oczywiście śmiem wątpić, iż tego typu nowość w jakikolwiek sposób wywoła u kogokolwiek myśl „okej, jak nawet Asystent Google mi mówi, że mam się zaszczepić, to lecę”. Liczy się jednak gest i dowód na przyłączenie się do międzynarodowej akcji społecznej. Może Was to zdziwić, ale to nie pierwsza piosenka o szczepionce. Jeśli wyszukacie tej frazy na YouTube, to wyświetli Wam się naprawdę sporo wyników.Jest spora szansa, że tak się stanie – zwłaszcza iż w naszym języku obecny jest już np. utwór o myciu rąk, którego możemy wysłuchać mówiąc do Asystenta „zaśpiewaj mi piosenkę o koronawirusie”. Wtedy pojawi się 40-sekundowy materiał – trwający dokładnie tyle, ile według wielu osób powinien trwać proces mycia rąk.