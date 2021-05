Wideo Piotra Żyły hitem Internetu. Nie wiem, czy powinieneś tego słuchać

Piotr Żyła jak Freddie Mercury.

Piotr Żyła śpiewa na Instagramie

Piotr Zyla show :-). Skoczkowie maja wolne od skokow. Dzisiaj regeneracja i media day. No i gitara #skijumpingfamily pic.twitter.com/k6eGouDxFg — Piotr Majchrzak (@MajchrzakP) January 2, 2020

"Mamy kandydata na Eurowizję"

"Kiedy zaszczepisz się Sputnikiem"

"W sezonie skoczek, po sezonie kabareciarz, piosenkarz. Czekamy na więcej ukrytych talentów!"

"NIECH PAN IDZIE DO THE VOICE PRZEJDZIE PAN DO FINAŁU"

Pełen emocji sezon skoków narciarskich już za nami. Skoczkowie nie prezentują się teraz fanom w kombinezonach na skoczniach i w telewizji, a "po cywilnemu" - na swoich profilach w mediach społecznościowych. Najbardziej specyficzny ze wszystkich polskich skoczków, Piotr Żyła, nie daje o sobie zapomnieć. Znany ze swojego... osobliwego zachowania w trakcie udzielania wywiadów telewizyjnych, teraz robi furorę wśród internautów swoimi umiejętnościami wokalnymi.Piotr Żyła po najlepszym sezonie w swojej karierze odpoczywa. Na swoim oficjalnym profilu w serwisie Instagram co rusz wrzuca materiały łapiące świetne zasięgi w "polskim" Internecie. Do takich zależy treści, na których chwali się swoimi zdolnościami muzycznymi. Pamiętacie jak na początku ubiegłego roku, podczas Turnieju Czterech Skoczni, Żyła koncertował na gitarze? Przypominam:O ile granie na gitarze idzie jednemu z najlepszych polskich skoczków jako tako, to internauci krytycznie oceniają jego zdolności wokalne. Piotr tym razem postanowił na Instagramie umieścić swój cover utworu "Don't Stop Me Now" zespołu Queen. Poprzeczka została ustawiona wysoko, a wykonanie? Hm, dość powiedzieć, że nagranie stało się z miejsca przebojem w sieci, ale nie ze względu na swoje walory artystyczne.- to tylko wybrane komentarze rozbawionych internautów. W sieci można znaleźć więcej koncertów Piotra Żyły.Panie Piotrze, proszę się nie przejmować krytykami. Sam wrzucałem kiedyś swoje wątpliwej jakości popisy wokalno-instrumentalne na YouTube i wcale się tego nie wstydzę. Z resztą, komisarz Ryba... przepraszam, Jerzy Stuhr, śpiewał kiedyś:Źródło: Instagram