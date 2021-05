Nike z butami wzorowanymi PlayStation 5

Współpraca koncernów.



Akcje promocyjne odbywają się zazwyczaj na kilku płaszczyznach, co perfekcyjnie można dostrzec przy okazji premier m.in. filmów, gier czy nawet konsol. Jak się okazuje, Sony postanowiło po raz kolejny nawiązać współpracę z Nike, której owocem są – a jakżeby inaczej – buty.



Nike x PlayStation to współpraca, która ucieszy wiele osób

Zapowiedziano właśnie model PG 5. Przy tworzeniu obuwia pomagał bowiem także Paul George – popularny koszykarz. Nie zabrakło również wsparcia projektanta konsoli PlayStation 5 – Yujina Morisawy. Okej, ale czym charakteryzują się te buty?









Logo PlayStation oraz Paula Goerge'a | Źródło: Sony

Buty prezentują się naprawdę świetnie | Źródło: Sony

Przede wszystkim kolorami inspirowanymi przemysłowym wzornictwem najnowszej konsoli japońskiego giganta. Jak możemy zauważyć na poniższych zdjęciach, widoczny jest kolor biały, niebieski oraz szary. Co ciekawe, postarano się o zaimplementowanie kultowych kształtów kojarzonych z marką PlayStation –Dodatkowo, na języku prawego buta pojawiło się, a na lewym – logo Paula George’a. Jak z kolei będzie wyglądała sytuacja z ceną oraz dostępnością? Buty wycenione zostały na, czyli dosyć przyzwoitą kwotę jeśli chodzi o tego typu licencjonowany produkt o ograniczonym nakładzie., a do Ameryki Północnej 27 maja. Trudno jednak stwierdzić, co dokładnie Nike rozumie przez „wybrane rynki” – nie wiadomo więc czy obuwie będzie można zakupić w Polsce. Można się jednak spodziewać, iż cały nakład szybko się sprzeda. Taka sytuacja miała miejsce przy okazji m.in. poprzedniej współpracy Sony z Nike, kiedy model PG 2.5 został wymieciony z magazynów niemalże natychmiastowo.Źródło i foto: Sony