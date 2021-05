Bill i Melinda Gates biorą rozwód po 27 latach

Para poinformowała o tym na Twitterze.

Bill Gates i Melinda Gates rozwodzą się

Bill Gates i Melinda Gates wezmą rozwód po 27 latach małżeństwa. Niespodziewana informacja obiegła media dosłownie godziny temu. Para nie jest jedyną z kręgu technologicznego, która postanowiła rozstać się w trakcie pandemii COVID-19. Wcześniej rozwiedli się Jeff Bezos i MacKenzie Scott.Wspólny komunikat współmałżonków zostało opublikowane jednocześnie na profilach Billa i Melindy Gates w serwisie Twitter. Zawierał on tę samą, krótką wiadomość, zawierającą powody rozstania. Państwo Gates przekazali, że podjęli decyzję po "długim namyśle" i włożeniu "dużej ilości pracy" w ich związek.Wiele wskazuje na to, że Bill i Melinda nie rozstają się w złych stosunkach. Organizacja charytatywna pary, znana jako Fundacja Billa i Melindy Gatesów, była jednym z ich głównych obszarów rozwoju zawodowego w ciągu ostatnich dwóch dekad. Oboje będą nadal współpracować tak w zakresie jej rozwoju, jak i prowadzenia innych projektów filantropijnych w przyszłości. Fundacja na przestrzeni już 21 lat swojego istnienia pomogła niezliczonym ludziom na całym świecie za sprawą znaczących inwestycji w dziedzinie opieki zdrowotnej.Bill i Melinda byli parą podobno od 1987 roku, kiedy to poznali się na targach w Nowym Jorku. Po kilku latach, w 1994 roku, złożyli sobie przysięgę małżeńską na hawajskim polu golfowym. Para pracowała razem w firmie Microsoft przez większość lat 90., ale Melinda odeszła w 1996 roku, aby zająć nad rodziną. Gates poszedł w jego ślady nieco ponad dziesięć lat później, w 2008 roku, kiedy postanowił skupić się na działalności fundacji.Źródło: Twitter