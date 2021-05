Netflix: na platformie pojawiło się prawie 20 nowych produkcji

Jest co oglądać.





Netflix z licznymi nowościami na początek maja

Lista produkcji





Fisheye -2020

Mama i ja - 2012

Resident Evil: Vendetta - 2017

Szkoła zabójców - 2019

Tarzan: Legenda - 2016

Uczeń szatana - 1998

H2O: wystarczy kropla - 2006

Homeland - 2011

Pod pokładem - 2013

Dom nad jeziorem - 2006

Epicentrum - 2014

Kac Vegas 3 - 2013

Kac Vegas w Bangkoku - 2011

Kac Vegas - 2009

Resident Evil: Degeneracja - 2008

Resident Evil: Potępienie - 2012

San Andreas - 2015

Swiped - 2018

Biblioteka platformy Netflix ulega nieustannym roszadom. Dosyć regularnie usłyszeć można zarówno o pojawieniu się nowych produkcji, jak i usuwaniu niektórych. Cóż, dziś na szczęście przychodzimy do Was z nieco przyjemniejszymi wieściami.Kilka dni temu przedstawialiśmy Was majówkowe nowości na najpopularniejszych platformach streamingowych . Tego typu listy często jednak nie są w pełni kompletne, gdyż np. Netflix nie zawsze informuje o wszystkich planowanych debiutach i powrotach. Podobnie było i tym razem. Jak się bowiem okazuje – oferta serwisu poszerzyła się dziś o kilkanaście produkcji.Nie mówimy tu wyłącznie o jakichś nikomu nieznanych filmach czy serialach, ale naprawdę przyzwoitych tytułach. Przede wszystkim. Warto też zwrócić uwagę na m.in. ósmy sezon „Homeland”, dwie części „Resident Evil” czy „San Andreas”.Poniżej znajdziecie pełną listę pozycji, które pojawiły się na Netflixie – wraz z datą premiery.W komentarzach koniecznie dajcie znać, z których nowości najbardziej się cieszycie.Źrodło: Upflix / Foto. Netflix