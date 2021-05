HBO Max zaoferuje tańszy abonament z reklamami. To już pewne

To tylko jeden z wariantów.





HBO Max z planem abonamentowym z reklamami

Użytkownik będzie mógł wybrać specjalny plan abonamentowy. Taniej, ale z reklamami | Źródło: HBO

HBO Max to platforma streamingowa, która już niedługo zastąpi w Polsce znane HBO GO . Ma się to stać w drugiej połowie roku, lecz konkretny termin nie został jeszcze podany. Regularnie pojawiają się jednak nowe wieści dotyczące tejże usługi. Nie inaczej jest i tym razem.Użytkowników oczywiście interesuje wielkość oraz jakość biblioteki filmów/seriali, ale z pewnością chcieliby płacić za nią niezbyt wygórowaną cenę. Jak się okazuje, HBO Max zaoferuje konsumentom kilka planów subskrypcyjnych. Każdy powinien znaleźć więc coś dla siebie. Słyszeliśmy już o tym , ale teraz oficjalnie potwierdzono właśnie, iż będzie można wykupić tańszą wersję subskrypcji okraszoną reklamami pojawiającymi się przez wybranymi produkcjami (tymi wyłącznie dostępnymi na HBO Max) oraz czasowym brakiem części filmów (np. od Warner Bros). Na rynku amerykańskim plan wyceniony został naCo ciekawe, początkowo anonimowi informatorzy donosili o cenie 4,99 dolarów miesięcznie. Medialny gigant miał ją podwyższyć po rozmowach odbytych z dystrybutorami treści oraz partnerami biznesowymi.Cena HBO GO jest bowiem obecnie świetnie przystosowana do polskich warunków i raczej HBO Max nie zadebiutuje w Polsce z subskrypcją za ponad 40 złotych + reklamy. Byłby to strzał w kolano. Pozostaje poczekać na szczegóły od rodzimego oddziału (być może u nas taki plan abonamentowy w ogóle się nie pojawi).Na te zapewne jeszcze trochę poczekamy.Wraz z nią pojawi się zupełnie nowa aplikacja oraz setki filmów i seriali.Źródło: Android Police / Foto. HBO