Bronisław Cieślak nie żyje. Zasłynął jako porucznik Borewicz

Zmarł Bronisław Cieślak, aktor kojarzony przez większość Polaków przede wszystkim z rolą porucznika Borewicza w kultowym serialu "07 zgłoś się". Bronisław Cieślak zmagał się od dłuższego czasu z ciężką chorobą, która ostatecznie pokonała go w wieku 77 lat.



Bronisław Cieślak urodził się 8 października 1943 roku w Krakowie. W 1968 roku rozpoczął pracę dziennikarza w Polskim Radiu, a później także w krakowskim oddziale Telewizji Polskiej. Jego filmowy debiut nastąpił w 1976 roku, kiedy to zagrał w serialu obyczajowym "Znaki szczególne". Wkrótce po tym Krzysztof Szmagier powierzył mu rolę główną w serialu kryminalnym "07 zgłoś się".







Cieślak był twórcą kilku programów telewizyjnych, prowadził m.in. Telewizyjne Biuro Śledcze. W 1997 roku uzyskał mandat poselski z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uznanie wyborców zyskał po raz drugi w 2001 roku. Przez jakiś czas był rzecznikiem prasowym SLD.



Młodsi widzowie mogą kojarzyć Bronisława Cieślaka z epizodycznej roli w serialu "Świat według Kiepskich", czy występów w serialach "Pierwsza miłość" oraz "Malanowski i Partnerzy". Ach, no i z pewnej przeróbki na YouTube...



W 2018 roku Bronisław Cieślak przeszedł chorobę nowotworową.



