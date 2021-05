Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video - co obejrzymy w majówkę?

Spoiler: wiele dobrego.

Majówka w tym roku wypada (niestety) głównie w weekend. Wolnym poniedziałkiem jednak raczej mało kto pogardzi – dawka odpoczynku oraz relaksu przyda się każdemu. Część osób zapewne wybierze się na krótki wyjazd z rodziną lub znajomymi. Niewątpliwie znajdzie się jednak spora liczba ludzi, która woli poleżeć w wygodnym łóżku i zapomnieć o problemach przy świetnym filmie lub serialu. Specjalnie dla Was przygotowaliśmymających miejsce w pierwszych trzech dniach maja na najpopularniejszych platformach streamingowych.Pod uwagę wzięliśmy rzecz jasnaoraz. Co prawda o majowych debiutach tytułów na tym pierwszym serwisie już pisaliśmy, lecz nie zaszkodzi zebrać wszystkich informacji w jedno miejsce. Okej, to zaczynajmy!W tym przypadku sytuacja jest dosyć specyficzna, gdyż. Postawiono wyłącznie na pozycje licencjonowane – głównie filmy. Na co więc zwrócić uwagę?Niewątpliwiebędzie świetnym wyborem dla zarówno tych młodszych, jak i starszych odbiorców. Po prostu idealna propozycja familijna na majowy wieczór.



Poza tym pojawił się już ósmy sezon serialu „Homeland”, czyli świetnego serialu utrzymanego w mrocznym i policyjnym klimacie. Podobno finał wyciska łzy, więc dla fanów produkcji chusteczki wręcz obowiązkowe.







„Joker” może zadebiutował kilka dni przed majówką, ale grzech byłoby go tu nie wcisnąć. Jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze oglądać tego kinowego hitu, to teraz czas najwyższy nadrobić zaległości. Przynajmniej dla ujrzenia mistrzowskiego aktorstwa Joaquina Phoenixa.





Nie zabraknie także pozycji pobocznych traktujących o postaci Creeda. „Creed: Narodziny legendy” oraz „Creed II” również zadebiutują 1 maja. Nie chcemy nikogo namawiać, ale nie obejrzycie tych wszystkich tytułów w jeden dzień.





Pełna lista majówkowych premier:





A Black Lady Sketch Show II, odc. 2 - 01/05/2021

Rocky - 01/05/2021

Rocky II - 01/05/2021

Rocky III - 01/05/2021

Rocky IV - 01/05/2021

Rocky V - 01/05/2021

Rocky Balboa - 01/05/2021

Creed: Narodziny legendy - 01/05/2021

Creed II - 01/05/2021

Rocky: 40 lat legendy - 01/05/2021

Chłodnia - 01/05/2021

Kręglogłowi - 01/05/2021

Moja młodsza siostra - 01/05/2021

Krew pelikana - 01/05/2021

1982 - 02/05/2021

Gambit budapeszteński - 02/05/2021

Prawo dżungli - 02/05/2021

Nierealne, odc. 4 - 03/05/2021

Mare z Easttown, odc. 3 - 03/05/2021

Miasto na wzgórzu II, odc. 6 - 03/05/2021

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 10 - 03/05/2021

Dziewczyna z doświadczeniem, odc. 1-13 (cały sezon) - 03/05/2021

Dziewczyna z doświadczeniem II, odc. 1-14 (cały sezon) - 03/05/2021

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 1-2 - 03/05/2021

Ucieczka z Alcatraz - 03/05/2021

Zimnicea - 03/05/2021

Amazon Prime Video

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na, czyli kolejną bokserską propozycję. HBO GO chyba pomyślał, iż maj to idealna okazja do tego typu filmów.Osobiście nie mogę doczekać się premieryz 1979 roku. Kultowa produkcja o ucieczce grupy więźniów osadzonych w dobrze znanym więzieniu to naprawdę świetne kino, które po prostu warto czasami sobie przypomnieć.Tutaj sytuacja jest niestety dosyć uboga. Nie oznacza to jednak, iż niczego nowego nie obejrzymy. Na przestrzeni kilku minionych dni pojawiło się parę interesujących propozycji.Ostatni dzień kwietnia przywitał nas świetnym kryminałem, czyli oryginalną produkcją Amazona bazującą na powieści Toma Clancy’ego. Głównym bohaterem filmu jest John Kelly (grany przez Michaela B. Jordana) – komandos jednostki Navy SEAL. Kluczowym motywem jest tu zemsta za zabójstwo żony.Poza tym na Amazon Prime Video oglądać możemy już „Lokum”, „LEGO Ninjago: Sekrety zakazanego Spinjitzu” oraz „Babski krąg”.Wybór należy więc do Was. Na każdej z platform znaleźć można ciekawe propozycje, które idealnie sprawdzą się podczas tegorocznej majówki. Planujecie obejrzeć coś z powyższej listy?Źródło: Upflix , wł. / Foto. Netflix, Amazon, HBO