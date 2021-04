Satelity Starlink ponownie nad Polską. Sprawdź kiedy je zobaczyć

Okazja do obserwacji tuż, tuż.

Satelity Starlink nad Polską - 30.04.2021

Prawdziwa gratka czeka na obserwatorów nocnego nieba w Polsce, już w nocy 30 kwietnia. Kosmiczny "pociąg" Elona Muska złożony z satelitów Starlink będzie dało się zobaczyć gołym okiem. Świetlny spektakl potrwa aż do 5 maja - zaobserwujecie go codziennie. Wszystko za sprawą nowych satelitów wyniesionych na orbitę 29 kwietnia o godzinie 5:44 czasu polskiego.Nazwa Starlink Train, czyli Pociąg Starlink, zwany też "kosmicznym pociągiem", wzięła się od tego, iż satelity podążają za sobą w formacji linii, tworząc tym samym na niebie coś, co na pierwszy rzut oka przypomina rozświetlony nocny skład kolejowy.Jak zobaczyć Starlink nad Polską? Satelity pojawią się nad polskim niebem po raz pierwszy w piątek 30 kwietnia, o godzinie 3:00. Kolejny przelot odbędzie się o godzinie 4:31, ale jego obserwacja może być utrudniona ze względu na wschodzące Słońce. Zjawisko będzie dało się obserwować w tych właśnie godzinach codziennie, aż do 5 maja. Jak informuje serwis nocneniebo.pl, satelity na jeden dzień "znikną" i pojawią się ponownie w godzinach pomiędzy 22:00 i 23:00.Przeloty Starlink nad Polską zawsze wyglądają bardzo efektownie. Nagraniami z marcowych obserwacji podzielił się z nami w wiadomości prasowej serwis Nocneniebo.pl. Możecie podziwiać je poniżej - dzięki nim dowiecie się, czego dokładnie wypatrywać.Życzymy wszystkim czytelnikom pragnącym zobaczyć Starlink bezchmurnego nieba i owocnych obserwacji.Źródło: Nocneniebo.pl