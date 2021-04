Co zbudować z LEGO? Oto automatyczna fabryka samochodów (wideo)

Zdumiewający projekt.



Z klocków LEGO da się zbudować wiele rzeczy. Niektórzy twierdzą nawet, że z LEGO można zbudować dosłownie wszystko, a ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia i... budżet. Duńska zabawka udostępniona w sprzedaży w 1949 roku przez założone w 1932 roku przez Ole Kirka Christiansena przedsiębiorstwo, nie jest przecież tania. Odkładając jednak kwestie finansowe na bok i biorąc pod uwagę ogromny wybór klocków, możliwości są doprawdy ogromne. Z klocków LEGO Mindstorms udało się na przykład zbudować automatyczną fabrykę samochodów.



Fabryka samochodów z klocków LEGO

LEGO Mindstorms to klocki stworzone z myślą nie tylko o budowaniu, ale także programowaniu. Za ich pomocą można tworzyć roboty, a dzięki specjalnej aplikacji na komputery PC i Mac również wydawać im polecenia. Osoby nieco lepiej zaznajomione z tematyką mogą puścić wodze fantazji i budować naprawdę niezwykłe konstrukcje. Do takich zaliczam taśmę produkcyjną samochodów z opcją personalizacji pojazdów.



Film prezentujący działanie zabawkowej linii montażowej został opublikowany w serwisie YouTube już jakiś czas temu, jednak budzi podziw do dziś. W Internecie da się znaleźć setki ambitnych projektów, ale ten jest moim zdaniem jednym z najlepszych. Zobaczcie z resztą sami z jakim pietyzmem oddano tutaj pewne detale.







Aż mnie naszła ochota, żeby w nadchodzący weekend zbudować coś z LEGO... Oczywiście nie będzie to żaden nietuzinkowy projekt. ;)



Budujecie dalej z klocków LEGO? A może macie już ten etap za sobą?



Źródło: YouTube