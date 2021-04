Procesor Intel zamiast grilla. W sam raz na majówkę

Smacznego.



Na nietypową akcję partnerską zdecydowała się firma Gigabyte, która zaoferowała serwisowi ascii.jp swoją najnowszą płytę główną Z590 Aorus Tachyon. Przedstawiciele producenta poprosili dziennikarzy o zrobienie ze swoim sprzętem... czegoś ciekawego. "Nic się nie stanie, jeśli się zepsuje. To naprawdę wytrzymała płyta główna" - zapewniał Gigabyte. Japończycy nie zastanawiali się długo. Zbliża się lato i sezon grillowy, więc...



Usmażyli na Intel Core i9-11900K bekon

Gigabyte Z590 Aorus Tachyon to płyta główna stworzona z myślą o procesorach Intel 11. generacji. Wyposażona w kontroler ISL69269 oferuje 12-fazowe zasilanie umieszczonego w niej procesora. Zaledwie dwa gniazda na pamięci RAM mają pomóc jeszcze mocniej podkręcać pamięci. To nie jest płyta do gier, to płyta do pracy w ekstremalnych warunkach i o takie zadbali właśnie dziennikarze ascii.jp.



Termopad na procesorze Intel Core i9-11900K. | Źródło: ascii.jp





Tacka do grillowania na procesorze Intel Core i9-11900K. | Źródło: ascii.jp



Redakcja ascii.jp chciała zweryfikować, czy na tacce przytwierdzonej do procesora Intel Core i9-11900K będzie w stanie usmażyć bekon. Dziennikarze umieścili na procesorze termopad, a na nim kawałek metalu o wymiarach 130 x 85 x 2.5 mm, który kolidował nieznacznie z radiatorem chipsetu. Następnie, uruchomili system i odpalili aplikację OCCT, popularne wśród overclockerów narzędzie do obciążania komponentów komputerów.



