Netflix - pełna lista nowości w maju. Nadchodzi mnóstwo kontynuacji seriali

Za kilka dni rozpocznie się maj – miesiąc, który być może w końcu przełamie deszczową, śnieżną i chłodną aurę. Niezależnie od tego czy tak się stanie, to na platformach streamingowych i tak zadebiutują zupełnie nowe produkcje oraz powroty wielu seriali. Właśnie ten ostatni rodzaj treści będzie dominował na Netflixie.



Netflix: co obejrzymy w maju?

Netflix podzielił się z użytkownikami (prawie) pełną listą tytułów, które pojawią się na platformie w przyszłym miesiącu. Co ciekawe, biblioteka wzbogaci się przede wszystkim o kolejne sezony mniej lub bardziej znanych seriali oryginalnych. Oczywiście nie zabraknie nowości w postaci nowych filmów czy anime. Na co więc warto czekać?