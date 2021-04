Netflix wciąż będzie pozwalał na współdzielenie kont

Współdzielisz konto? Netflix nadal będzie przymykał oko

Takie powiadomienia otrzymywali niedawno użytkownicy Netflixa | Źródło: Twitter (@DOP3Sweet)

Według regulaminu platformy Netflix, z jednego konta korzystać mogą wyłącznie użytkownicy zamieszkujący to samo gospodarstwo domowe. Oczywiście nikt tych zapisów nie przestrzega i jak się okazuje – streamingowy gigant nie zamierza ograniczać dotychczasowej swobody w kwestii współdzielenia. Powód? Po prostu się to nie opłaca.Nie tak dawno w sieci zrobiło się głośno o planach Netflixa dotyczących procesu sprawdzania czy osoby mające dostęp do naszego konta faktycznie z nami mieszkają. Część konsumentów zaczęła widzieć powiadomienia proszące o potwierdzenie tego faktu. Wśród konsumentów dosłownie zawrzało.Nie musieliśmy długo czekać na wycofanie się Netflixa z tych drastycznych zmian. Reed Hastings, co-CEO platformy, zdecydował się skomentować zamieszanie przy okazji publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku. Jak twierdzi,i finalnie mogłoby odbić się na liczbie osób regularnie opłacających abonament.Cóż – raczej trudno ukryć, że rygorystyczne ograniczenie możliwości współdzielenia kont na dłuższą metę Netflixowi by się nie opłaciło. Nie oznacza to jednak, iż streamingowy gigant zupełnie przestał myśleć o wprowadzeniu pewnych zasad. Być może w drodze jest jakieś inne sensowne rozwiązanie problemu? Tego na razie jednak nie wiadomo.Na razie więc współdzielenie konta z np. przyjaciółmi wciąż nie jest do końca legalne, ale konsekwencji na 99% z tego powodu się nie poniesie.Źródło: Deadline / Foto: Netflix