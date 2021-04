PlayStation Plus Video Pass - usługa z filami i serialami dostępna tylko dla Polaków

Nowość na konsolach.



Sony ogłosiło dziś dostępną przez ograniczony czas usługę umożliwiającą subskrybentom PlayStation Plus oglądanie filmowych i serialowych hitów. Co ciekawe, oferta dostępna jest wyłącznie dla użytkowników z Polski.



Nie ma co popadać w optymizm, PlayStation Plus Video Pass nie jest odpowiedzią na HBO GO czy Netflix.