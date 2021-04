Posmakuj polskiego YouTube. Lody Ekipy w Biedronce i Lidlu. Skąd ten fenomen?

Chcesz kupić? Nie zwlekaj.

Lody Ekipa w Biedronce i Lidlu. Jest małe "ale"

Dlaczego lody Ekipa są tak popularne?

Gdzie kupić? Takie pytanie z jakiegoś powodu w Internecie zadaje lawinowo rosnąca liczba młodych Polaków. Dostępność słodkich przysmaków związanych z projektem Ekipa Friza była do tej pory na tyle mała, że nastolatkowie kupowali w serwisach ogłoszeniowych... papierki po lodach, które osiągały nierzadko zastanawiająco wysokie ceny. Czy ktoś je kupował? Ktoś... na pewno. Teraz lody Ekipa będzie można kupić w Biedronce i Lidlu.Dwie znane sieci sklepów w Polsce ogłosiły rychłe rozpoczęcie sprzedaży popularnych lodów Ekipa, przygotowanych we współpracy z firmą Koral. W siecida się je kupić już od dziś, aż do 28.04.2021 roku lub do wyczerpania zapasów. Coś czujemy, że zapasy wyczerpią się znacznie szybciej. Cena lodów Ekipa to 1,69 złotych.Lody Ekipa wbędzie dało się kupić od 26 kwietnia bieżącego roku. Lidl Polska pisze, że ich cena to 1,69 zł, ale kto wie, ile wyniesie na rynku wtórnym. Mam przeczucie, że znajdą się osoby, które będą chciały odsprzedawać lody, a nie tylko papierki po nich. Szaleństwo?Aby zrozumieć fenomen lodów Ekipy wystarczy rzucić okiem, kto jest ich twarzą. Najbardziej z rozpoznawalnych youtuberów z czysto komercyjnego projektu Ekipa jest Karol Friz Wiśniewski, którego kanał na YouTube subskrybuje aż 4,34 miliona osób. To ponad 10% populacji naszego kraju! Ekipa Friza działa od 31 sierpnia 2018 roku. Po dziś dzień kanał zdobył ponad 1,42 miliona subskrypcji.Skład Ekipy Friza w 2021 roku to:Zsumujcie sobie zasięgi poszczególnych youtuberów, a dowiecie się dlaczego tak dużo młodych ludzi chce napełniać sakiewki sprzedawców lodów swoimi pieniędzmi. Hype, czyli często absurdalnie wysoki popyt na określone produkty lub gadżety wśród młodzieży to coś, co trudno wytłumaczyć. Ot, rządzi się swoimi prawami.Źródło: mat. własny, Ekipa