Dziś 55. urodziny magnetowidu. Sprzęt, który zmienił domową rozrywkę

Sprawdź, co o nim wiesz.

Pierwszy magnetowid

Ciekawostki o magnetowidach i VHS

Magnetowid to urządzenie do magnetycznego odtwarzania, ale i rejestrowania obrazu z taśm magnetycznych. Jeśli żyliście w latach 90' XX wieku, to najprawdopodobniej mieliście styczność także z kasetami VHS oraz właśnie magnetowidami. Dziś, 14 kwietnia, świętujemy 55. rocznicę stworzenia pierwszego magnetowidu. Ampex VR-1000 w niczym nie przypominał sprzętu, który ma zarezerwowane specjalne miejsce w sercach i głowach wielu Polaków.Pierwszy magnetowid został zaprezentowany przez amerykańską firmę Ampex, która pracowała nad nim od 1952 roku. Ampex VR-1000 (Mark IV) pokazano w Chicago. Cena gadżetu o rozmiarach niewielkiej szafy wynosiła 45000 dolarów, a jedna tylko rolka taśmy była wydatkiem rzędu 300 dolarów. Na urządzenie było stać nielicznych - korzystały z niego wyłącznie największe stacje telewizyjne. Pierwsza opóźniona transmisja z taśmy odbyła się w telewizji CBS, 30 listopada 1956 roku.Aż 9 lat, do 1965 roku, trzeba było czekać na pierwsze magnetowidy przeznaczone do użytku domowego. Za seryjną produkcję magnetowidów w 1970 roku zabrał się Philips. Producent postanowił na nowoczesne wideokasety, produkowane przez przedsiębiorstwo JVC.Jak działa magnetowid i umieszczona w nim kaseta? Zobacz na poniższym nagraniu.W 1976 roku stworzono standard zapisu i odtwarzania kaset dla rynku konsumenckiego o nazwie. Pierwszym magnetowidem systemowym produkowanym seryjnie był JVC HR-3300. Warto zaznaczyć, że stoczył on walkę o konsumenta z konkurencyjnymi formatami Betamax (od Sony) oraz Video 2000 (od Philipsa). Co ciekawe, VHS był mniej zaawansowany technicznie, ale znacznie tańszy. O sukcesie poza ceną zadecydowała też... pornografia. Sony zakazało wydawania na nośnikach Betamax pikantnych filmów dla dorosłych, które robiły furorę w wypożyczalniach kaset wideo.VHS to standard o rozdzielczość poziomej w kolorze wynoszącej ok. 240 linii (po ulepszeniu). Super VHS przedstawione w 1987 roku przez JVC pozwoliło zwiększyć tę liczbę do 420 linii. Dla zachowania jakości obrazu przy konwersji do rozmiaru cyfrowego stosowało się lata później rozdzielczość 576 lub 480/486 pikseli na 451 pikseli.Wymiary kasety VHS to 180 x 104 x 25 milimetrów. Maksymalny czas zapisu w standardach PAL i SECAM wynosił 300 minut, a w NTSC - 240 minut (wartość ta była podwajana w wersji Long Play). Różnice w standardach wynikały z różnych prędkości przesuwu taśmy. Dla PAL i SECAM było to 2,239 cm/sek., dla NTSC - 3,335 cm/sek.