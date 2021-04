Z Netflixa zniknie ponad 10 produkcji. Wśród nich świetne filmy

Ups…

Bibliotekę Netflixa czeka kolejna czystka

Lista produkcji:





30 Days of Luxury – 2016 (17 kwietnia)

Because We're Heading Out – 2016 (17 kwietnia)

Jackass 2.5 – 2007 (30 kwietnia)

Jackass 3D – 2010 (30 kwietnia)

Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5 – 2014 (30 kwietnia)

Karbala2021-04-30 – 2015 (30 kwietnia)

My Dog is My Guide – 2013 (17 kwietnia)

Na pewno, być może – 2008 (22 kwietnia)

Palmy w śniegu – 2015 (30 kwietnia)

Roh's Beauty – 2014 (17 kwietnia)

The Beginning of Life – 2016 (10 maja)

The Walls of the Moon – 2015 (17 kwietnia)

W samo południe – 1952 (30 kwietnia)

Warda – 2014 (17 kwietnia)

Streaming ma swoje ogromne plusy, ale niestety nie można zapominać o minusach. Często z bibliotek tego typu platform znikają naprawdę świetne treści i raczej tego typu dane nie pojawiają się w oficjalnych komunikatach. Trzeba być jednak świadomym niestabilności ofert np. usługi Netflix.Każdego miesiąca informujemy Was o nowościach debiutujących na najpopularniejszych platformach streamingowych. Nie da się ukryć, że podawane wtedy listy prezentują się naprawdę okazale i dają wrażenie nieograniczonego wyboru w tym, co można obejrzeć. Z jednej strony faktycznie tak jest.Druga strona medalu to jednak kończące się licencje, które nie wiadomo czy zostaną kiedykolwiek przedłużone. W ten sposób z Netflixa usuwane są dosyć regularnie naprawdę świetne seriale i filmy. Taka jest jednak kolej rzeczy i jako użytkownicy niewiele możemy zrobić. Pozostaje tylko przygotować się na następną czystkę.Jak informuje serwis Upflix,, z których część to naprawdę dobre kino. Mowa tu przykładowo o westernowym klasyku „W samo południe” z 1952 roku czy „Palmach w śniegu” z 2015 roku. Pełną listę tytułów (wraz z datami produkcji oraz usunięcia) znajdziecie poniżej.W komentarzach możecie dać znać, których produkcji będzie Wam najbardziej szkoda.Źródło: Upflix / Foto. Netflix