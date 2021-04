Henry Cavill otrzyma wiedźmiński miecz od polskiej gminy

Miły gest.

Henry Cavill obdarowany wyjątkowym mieczem





Źródło: Zawiercie Nasze Miasto

Źródło: Zawiecie Nasze Miasto

To moje hobby. Wykucie takiego miecza to praca, która trwa kilka tygodni. Używam do tego tylko tradycyjnych narzędzi. To jest tzw. miecz półtoraręczny. Tak się mówi na tego typu broń. To dość długie miecze.

Pierwszy sezon serialu „Wiedźmin” od Netfliksa kręcony był we wielu miejscach na świecie. Na liście znalazła się m.in. Polska, gdzie nagrywano finalne ujęcia. Mowa tu konkretnie o. Na potrzeby produkcji przemianowano go na twierdzę Sodden.Henry Cavill – odtwórca postaci Geralta z Rivii – oczywiście odwiedził wtedy nasz kraj i jak się okazuje, zostanie za to obdarowany.inspirowanego grą „Wiedźmin 3: Dziki Gon”.Ostrze broni zostało wykonane ze srebra, a. Dodatkowo ozdobiona jest licznymi detalami pokroju głowy wilka na rękojeści czy napisu potwierdzającego wykucie go na Zamku Ogrodzieniec.Autor o projekcie wypowiada się w następujący sposób:Artur Wysocki jest osobiście wielkim fanem twórczości Andrzeja Sapkowskiego, jak i CD PROJEKTU RED. W broń włożył więc nie tylko umiejętności, ale także serce. Ciekawe czy Henry Cavill pochwali się prezentem jeśli już trafi w jego ręce. Nie wiadomo kiedy się to stanie.Trudno też przewidzieć kiedy na platformie Netflix pojawi się drugi sezon serialu „Wiedźmin” . Niedawno zakończono prace na jego planie, teraz pozostała „tylko” post-produkcja.Źródło: Zawiercie Nasze Miasto / Foto. Netflix