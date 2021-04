35 filmów dokumentalnych z Netflixa za darmo na YouTube

Wszystkie z polskimi napisami.



Lubimy narzekać na to, że w polskiej telewizji nie emituje się zbyt wielu wartościowych, wysokobudżetowych filmów dokumentalnych. Na szczęście jest Internet, w którym możemy obejrzeć całe mnóstwo interesujących pozycji, poruszających chyba wszystkie najciekawsze zagadnienia - legalnie i zupełnie za darmo! W tym celu warto udać się na YouTube, gdzie oprócz produkcji BBC od jakiegoś czasu znaleźć można także kolekcję 35 doskonałych filmów dokumentalnych Netflixa.



Filmy dokumentalne Netflix na YouTube

35 filmów dokumentalnych z Netflix trafiło na YouTube już mniej więcej rok temu, jednakże wiele osób wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy. Oficjalny profil Netflix na YouTube wcale ich nie eksponuje, więc postanowiłem pomóc w ich popularyzacji. Poniżej znajdziecie wszystkie produkcje, a wśród nich 8-odcinkowy serial przyrodniczy o naszej planecie, dokument o rafach koralowych, dzieło o grupie bohaterów ratujących życia syryjskich cywilów, historię zapaśnika pozbawionego nóg, czy też cykl filmów z odpowiedziami na intrygujące ludzkość pytania.



Uwaga: w każdym z filmów możesz włączyć napisy w języku polskim.



1. Our Planet | One Planet | FULL EPISODE | Netflix





2. Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix





3. Our Planet | Jungles | FULL EPISODE | Netflix





4. Our Planet | Coastal Seas | FULL EPISODE | Netflix





5. Our Planet | From Deserts to Grasslands | FULL EPISODE | Netflix





6. Our Planet | High Seas | FULL EPISODE | Netflix





7. Our Planet | Fresh Water | FULL EPISODE | Netflix





8. Our Planet | Forests | FULL EPISODE | Netflix





9. Chasing Coral | FULL FEATURE | Netflix





10. 13TH | FULL FEATURE | Netflix





11. Knock Down The House | FULL FEATURE | Netflix







12. Period. End of Sentence. | FULL FEATURE | Netflix





13. The White Helmets | FULL FEATURE | Netflix





14. Zion | FULL FEATURE | Netflix





15. Explained | Music | FULL EPISODE | Netflix





16. Explained | World's Water Crisis | FULL EPISODE | Netflix





17. Explained | Why Women Are Paid Less | FULL EPISODE | Netflix





18. Explained | The Stock Market | FULL EPISODE | Netflix





19. Explained | Cricket | FULL EPISODE | Netflix





20. Explained | ! | FULL EPISODE | Netflix





21. Explained | Racial Wealth Gap | FULL EPISODE | Netflix





22. Abstract: The Art of Design | Christoph Niemann: Illustration | FULL EPISODE | Netflix





23. Abstract: The Art of Design | Tinker Hatfield: Footwear Design | FULL EPISODE | Netflix





24. Abstract: The Art of Design | Es Devlin: Stage Design | FULL EPISODE | Netflix





25. Abstract: The Art of Design | Bjarke Ingels: Architecture | FULL EPISODE | Netflix





26. Abstract: The Art of Design | Ralph Gilles: Automotive Design | FULL EPISODE | Netflix





27. Abstract: The Art of Design | Paula Scher: Graphic Design | FULL EPISODE | Netflix





28. Abstract: The Art of Design | Platon: Photography | FULL EPISODE | Netflix





29. Abstract: The Art of Design | Ilse Crawford: Interior Design | FULL EPISODE | Netflix





30. Babies | Love | FULL EPISODE | Netflix





31. Babies | Crawling | FULL EPISODE | Netflix





32. Babies | First Words | FULL EPISODE | Netflix





33. Babies | Sleep | FULL EPISODE | Netflix





34. Babies | First Steps | FULL EPISODE | Netflix





35. Whose Vote Counts, Explained | Full Episode | Narrated by Leonardo DiCaprio | Netflix





Źródło: YouTube