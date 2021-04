Player z reklamami jeszcze drożej. TVN i spółka mami promocją i pozornie starymi cenami

Pozornie Player nie podrożał, ale to tylko promocja

Porównanie stareg (na górze) i nowego (na dole) opisu wariantów abonementów / Foto: Instalki.pl - Player

Długoterminowa subskrypcja Playera nie jest gwarancją stałej ceny promocyjnej

Fragment regulaminu promocji / Foto: Instalki.pl - Player

W połowie lutego pisaliśmy o. Platforma VOD przestała oferować w pełni darmowy wariant, który wiązał się z oglądaniem reklam. Od tamtej pory za jakiekolwiek treści trzeba płacić, a mimo tego najniższy pakiet i tak ma reklamy. W zasadzie jest tożsamy z byłym darmowym.Właściciele serwisu musieli nie być zadowoleni z wyników, w końcu podniosła się też krytyka użytkowników. Czy obniżyli ceny albo jednak zrezygnowali z reklam w taniej wersji lub z płatności przy reklamach? Nie, wręcz przeciwnie, choć nie do końca, sprawa jest bardziej skomplikowana. Opisane wtedy pakiety miały cenę: 8 złotych (z reklamami, 4 złote za pierwszy miesiąc), 15 złotych (7,50 złotego za pierwszy miesiąc) i 30 złotych (15 złotych za pierwszy miesiąc). Zakres oferty nie zmienił się, ale ceny tak. Teoretycznie jest to nowość dosłownie z ostatnich dni, ale ta informacja przeszła bez większego echa. Zapewne z racji pozornego braku zmian.Grafika z objaśnieniem opcji nie wygląda źle. 5 złotych (po podpięciu karty) lub 8 złotych (płatność jednorazowa) na 30 dni z reklamami (to gdzie ta podwyżka, jeśli jest taniej z kartą?), 15 złotych bez reklam i dodatkowe treści za 30 złotych. Ale jest jeden ważny szczegół. Wcześniej od razu było widać pod cenami promocyjnymi regularne wartości. Obecne 5 lub 8, 15 i 30 złotych, to tylko obniżka, a nie typowe wartości pakietów. Po upływie promocji, trzeba będzie płacić odpowiednio 15 złotych, 30 złotych i aż 65 złotych!Platforma zachęca do wybrania wariantów na 6 miesięcy czy cały rok, w których przelicznik za jeden miesiąc jest tańszy, ale przecież nie każdy będzie chciał wydać np. 240 złotych z góry (czy w regularnej cenie 780 złotych). Plus w całej sytuacji jest taki, że ceny nie mają charakteru obniżki tylko na pierwszy miesiąc, a obowiązują do odwołania. Jaki będzie to dzień? Tego nie wiemy. Jak czytamy w regulaminie (posłużyłem się wariantem pakietu z reklamami przy płatności kartą za 5 złotych):"Cena promocyjna (…) 5,00zł / Okres Rozliczeniowy. Cena regularna (…): 15,00 zł / Okres Rozliczeniowy. Okres obowiązywania Promocji: od 23 lutego 2021r. do odwołania. Użytkownik Sklepu, który zawarł Umowę przed odwołaniem Promocji, ma prawo korzystać z treści cyfrowych na podstawie niniejszych Warunków Promocji. Usługodawca ma jednak prawo zmienić niniejsze Warunki Promocji (również w zakresie ceny) (…)"Player zapewne chce tym zachęcić potencjalnych klientów i dotychczasowych niezdecydowanych na zasadzie narracji - kupujcie dostęp, zobaczcie, że jest korzystna cena, później będzie dużo drożej, ale nie powiemy wam, kiedy to nastąpi. Ciekawe, ile subskrybentów zrezygnuje z pakietu, kiedy Player odwoła promocje i od kolejnego okresu rozliczeniowego będą musieli płacić wyższą stawkę. No chyba, że to tylko chwyt marketingowy i później wejdzie kolejna promocja.Źródło: Player / własne / Foto: Instalki.pl