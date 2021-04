Netflix nie próżnuje. Nadchodzące filmy Sony trafią na platformę

Wow!

Największe hity Sony obejrzymy na Netflixie

Nadchodzący film "Uncharted" obejrzymy na Netflixie po kinowej premierze | Źródło: Sony

Netflix od dłuższego czasu skupia się na produkcji oryginalnych treści. Każdy kolejny miesiąc to większa liczba tego typu materiałów. Nie oznacza to jednak, iż tytuły na licencji zostały zupełnie zapomniane. Nic bardziej mylnego. Streamingowy gigant właśnie dowiódł tego poprzez zawarcie ogromnej współpracy.Redakcja portalu Deadline poinformowała o podpisanej właśnie umowie licencyjnej pomiędzy Netflixem a Sony Pictures Entertainment . Dzięki niej platforma otrzyma czasową wyłączność na największe kinowe hity. Wszystko to począwszy od 2022 roku. JSam proces (z punktu widzenia użytkownika) nie jest skomplikowany. Dany film trafia do kin, a gdy już nie będzie możliwości obejrzenia go na wielkim ekranie - pojawia się (wyłącznie) na Netflixie. Dopiero po 18 miesiącach inne serwisy streamingowe mogą starać się o uzyskanie licencji.Dodawane produkcje będą zapewne ogłaszane na bieżąco, ale możemy spodziewać się naprawdę szerokiego zakresu tytułów. Zawarta umowa obejmuje bowiem wszystkie wytwórnie Sony.Nie da się więc ukryć, że Netflix już niedługo może stać się jeszcze bardziej atrakcyjny dla obecnych, jak i potencjalnych konsumentów. Miejmy jednak nadzieję, iż oprócz tego pojawią się wysokiej jakości treści oryginalne, jak i inne popularne filmy/seriale na licencji.Źródło: Deadline / Foto. Netflix