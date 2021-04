Netflix: w kwietniu zniknie z platformy ponad 20 produkcji

Netflix pozbędzie się kilkudziesięciu filmów

Lista produkcji:

Jak wiadomo, biblioteka tytułów dostępnych na platformach streamingowych nie jest stała. Niekiedy produkcje są dodawane, lecz niekiedy dochodzi do ich usuwania. Powodem takiej kolei rzeczy są zazwyczaj kończące się terminy licencji. Oficjalne informacje na ten temat nie są jednak przez usługi podawane.Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem pełnej listy filmów i seriali , które trafią w kwietniu na Netflixa. Spis ten jest naprawdę spory, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji się z nim zapoznać, to serdecznie zapraszamy. Takie pozytywne wieści nie są jednak jedynymi. Na portalu Upflix pojawiła się właśnie wzmianka o tytułach, które w rozpoczętym właśnie miesiącu zostaną usunięte z Netflixa. Jest ich ponad 20 i nie mówimy tu o dosyć znanych treściach pokroju „Shazam!”, „Szczęki”, „Shrek Forever” czy „Minionki rozrabiają”. Pełen spis filmów – wraz z datami likwidacji – znajdziecie poniżej.Behind the Curtain: Todrick Hall – 4 kwietniaEscape Room – 5 kwietnia4. Kompania – 5 kwietniaOdd Squad – 5 kwietniaShrek Forever – 11 kwietniaMinionki rozrabiając – 16 kwietniaMurderous Affairs – 16 kwietniaPedagożka – 16 kwietniaPrzemytnik – 16 kwietniaShazam! – 21 kwietniaBękarty wojny - 22 kwietniaDeath Race: Wyścig śmierci – 22 kwietniaHop – 22 kwietniaNiepamięć – 22 kwietniaNotting Hill – 22 kwietniaRaj dla par – 22 kwietniaSzczęki – 22 kwietniaTo skomplikowane – 22 kwietniaWybór Zofii – 22 kwietniaKochanice króla – 22 kwietniaGdyby ulica Beale umiała mówić – 26 kwietnia

· Maria, królowa Szkotów – 29 kwietnia

Wolfblood – 30 kwietniaAlias J.J. – 30 kwietniaOczywiście warto mieć na względzie to, że niektóre z powyższych pozycji mogą pojawić się ponownie na platformie . O ważniejszych zmianach w bibliotece będziemy Was oczywiście informować. W komentarzach możecie z kolei dać znać, za którymi treściami najbardziej będziecie tęsknić.Źródło: Upflix / Foto. Netflix