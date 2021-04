Wiedźmin: prace na planie 2 sezonu serialu zakończone. Kiedy premiera?

Nowe informacje.

Koniec prac na planie Wiedźmina

Źródło: Instagram (@ratherjacqui)

Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu „Wiedźmina” zamówiono kolejny. Nikt jednak nie przypuszczał wtedy, że cały świat zostanie „zamknięty” z powodu pandemii wirusa. Tak się jednak stało, co niechybnie przyczyniło się do zmiany harmonogramu prac na planie serialu od Netflixa.Na opóźnienie drugiego sezonu wpłynął jednak nie tylko koronawirus, ale kilka innych wypadków. Henry Cavill raz doznał kontuzji – wtedy musiano wstrzymać nagrania na kilka tygodni. Wszystko jednak zmierza do pozytywnego zakończenia. Właśnie dowiedzieliśmy się o zakończeniu prac na planie kolejnych odcinków adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego.Poinformowała o tym osobista charakteryzatorka Henry’ego Cavilla, Jacqueline Rathore. Opublikowała Relację na Instagramie, z której jednoznacznie wynika, iż nakręcono już ostatnią scenę do drugiego sezonu. Co to tak naprawdę oznacza?Cóż – przede wszystkim finalizację jednego z kilku procesów produkcyjnych. Teraz aktorzy prawdopodobnie mogą nieco odpocząć.i innymi elementami wchodzącymi w skład post-produkcji. Nie wiadomo ile zajmie przygotowanie Wiedźmina do publikacji w sieci. Niektóre źródła wskazują na pięć miesięcy.Konkretna data premiery nie została podana, więc możemy jedynie spekulować.Tego jednak nikt nie jest pewien. W internecie pojawiły się jednak inne ciekawe wieści.Redakcja serwisu Redanian Intelligence poinformowała o tym, iż w drugim sezonie doczekać możemy się wyjątkowej retrospekcji. Zobaczyć mamy szkolenie Geralta na wiedźmina – wystąpi więc ktoś w roli młodego Białego Wilka oraz m.in. Vesemira. Twórcy serialu nie podali jeszcze nazwisk aktorów, lecz pojawiają się pogłoski o Bradley’u Jadenie. Miałby on zagrać młodszą wersję mentora Geralta.Pozostaje więc czekać na nowe plotki lub oficjalne informacje.Źródło: Instagram (@rathorejacqui), Redanian Intelligence / Foto. Netflix