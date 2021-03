Netflix – lista kwietniowych nowości. Wśród nich polski oryginalny serial i film

Będzie co oglądać.

Sebastian dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Ma tylko jedno żądanie – wejść na żywo na antenę. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, a dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko. Sylwestrowa noc 1999 roku. Wszyscy przed telewizorami, cały kraj patrzy na Ciebie. Czy miałbyś odwagę powiedzieć światu, co naprawdę myślisz?

Tytuły oryginalne:





The Disciple - Wkrótce na Netflix!

Szukając Sheeli - Wkrótce na Netflix!

Bliskie spotkania zabawnego stopnia: Sezon 2 - 01/04/2021

Magiczne Andy: Sezon 2 - 01/04/2021

Znoszone historie - 01/04/2021

Tersanjung – film - 01/04/2021

Po prostu powiedz TAK - 02/04/2021

Kowboj na betonowej prerii - 02/04/2021

Madame Claude - 02/04/2021

Na szczyt - 02/04/2021

Zjazd rodzinny: Część 3 - 05/04/2021

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Wszystkiego apokaliptycznego! - 06/04/2021

Szybki cash: Serial - 07/04/2021

Jak wziąć ślub i nie zwariować - 07/04/2021

Wielki dzień: Kolekcja 2 - 07/04/2021

Dolly Parton: A MusiCares Tribute - 07/04/2021

To jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii - 07/04/2021

Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu - 08/04/2021

Światło świetlików - 09/04/2021

Thunder Force - 09/04/2021

Noc w raju - 09/04/2021

New Gods: Nezha Reborn - 12/04/2021

Nie opuszczaj mnie: 6 historii o prawdziwej miłości - 13/04/2021

Mighty Express: Sezon 3 - 13/04/2021

Prime Time - 14/04/2021

Tato, nie rób mi obciachu! - 14/04/2021

The Circle – USA: Sezon 2 - 14/04/2021

The Soul - 14/04/2021

Miłość i potwory - 14/04/2021

Dlaczego mnie zabiliście? - 14/04/2021

Sisyphus: The Myth - 15/04/2021

Ride or Die - 15/04/2021

Hello, Me! - 15/04/2021

Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 4: Meksyk - 16/04/2021

Dlaczego takie jesteście? - 16/04/2021

Arlo - chłopiec-aligator - 16/04/2021

Ajeeb Daastaans - 16/04/2021

Into the Beat: Roztańczone serce - 16/04/2021

Luis Miguel – Serial: Sezon 2 - 18/04/2021

Izzy w świecie koali: Sezon 2 - 20/04/2021

Zero - 21/04/2021

David Attenborough: Życie w kolorze - 22/04/2021

Pasażer nr 4 - 22/04/2021

Cień i kość - 23/04/2021

Powiedz kiedy - 23/04/2021

Tut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 4 - 27/04/2021

Poradnik Headspace: Sen - 28/04/2021

Sexify - 28/04/2021

Co widać i słychać - 29/04/2021

Yasuke - 29/04/2021

A jutro cały świat - 30/04/2021

Mitchellowie kontra maszyny - 30/04/2021

Partacze: Sezon 2 - 30/04/2021

Niewinny - 30/04/2021

Zwierzaki-celebryci - 30/04/2021

Tytuły na licencji:

Tajemniczy ogród - 01/04/2021

Apollo 11 - 01/04/2021

Ronaldo - 01/04/2021

Steve Jobs - 01/04/2021

47 roninów - 01/04/2021

Escobar: Historia Nieznana - 01/04/2021

Batman - 01/04/2021

Ścigany - 01/04/2021

Inni - 01/04/2021

Xanadu - 01/04/2021

Serce do walki - 01/04/2021

Shrek: Musical - 01/04/2021

Przez kontynent - 01/04/2021

Gra dla dwojga - 01/04/2021

Młody renifer Alex - 01/04/2021

Rambo III - 01/04/2021

Jarhead 2: W polu ognia - 01/04/2021

W imię ojca - 01/04/2021

Oni żyją - 01/04/2021

Uciekający kociak 2 - 01/04/2021

Laleczka Chucky: Następne pokolenie - 01/04/2021

Olej Lorenza - 01/04/2021

Barbie: Przygody księżniczek - 01/04/2021

Człowiek ciemności II: Durant powraca - 01/04/2021

The Platform - 01/04/2021

Niezapomniany - 01/04/2021

Ze śmiercią jej do twarzy - 01/04/2021

Brian Banks - 01/04/2021

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości - 01/04/2021

Junior - 01/04/2021

Uśpieni - 01/04/2021

Nieznajomi - 01/04/2021

Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika - 01/04/2021

Ulice w ogniu - 01/04/2021

Wszystko stracone - 01/04/2021

Doktor Detroit - 01/04/2021

Chiński zodiak - 01/04/2021

Rambo II - 01/04/2021

Gra - 01/04/2021

Szansa dla karierowicza - 01/04/2021

Karate Kid II - 01/04/2021

Rambo: Pierwsza krew - 01/04/2021

Uliczne koty - 01/04/2021

Nosorożec Otto - 01/04/2021

Misiek i chiński skarb - 01/04/2021

Wywiad z wampirem - 01/04/2021

Wioska przeklętych - 01/04/2021

Dora i Miasto Złota - 02/04/2021

Natręt - 04/04/2021

Zakodowane uprzedzenie - 05/04/2021

Jak najdalej stad - 10/04/2021

To: Rozdział 2 - 13/04/2021

Supergirl - 14/04/2021

Yesterday - 14/04/2021

Pewnego razu... w Hollywood - 14/04/2021

Wave of Cinema: One Day We'll Talk About Today - 15/04/2021

Żony Beverly Hills: Sezon 3 i 4 - 15/04/2021

Chrzest ogniem - 17/04/2021

Héroes: Cisza i rock and roll - 23/04/2021

Wrota do piekieł - 24/04/2021

Rainbow High - 26/04/2021

Truposze nie umierają - 28/04/2021

Joker - 29/04/2021

Pozostając w sferze serialowej, Netflix zaoferuje m.in., czyli historię o desperackiej pogoni za bogactwem,, czyli opowieść fantasy o Alinie Starkov odkrywającej w sobie nadzwyczajną moc, a także– pozycję obrazującą trudy samotnego wychowania nastoletniego dziecko przez ojca.Polskie klimaty pojawią się także w obrębie filmów. W połowie kwietnia pojawi się. Zwiastun prezentuje się (co zaskakujące) naprawdę okazale.Poza tym zobaczymy, czyli przewrotną opowieść o odnalezieniu bratniej duszy w pewnym hermetycznym środowisku oraz– tytuł twórców serialu „Stranger Things” – gdzie „siedem lat po ataku potworów uroczo nieporadny Joel opuszcza swój przytulny podziemny bunkier, by odnaleźć swoją byłą dziewczynę”.Na fanów dokumentów czeka m.in.– kolejny rozdział opowieści jednego z najpopularniejszych biologów świata – oraz. Tutaj raczej tytuł mówi sam za siebie.Jeśli chodzi o tytuły na licencji, to w tym aspekcie także nie ma zawodu. Na liście odnajdziemy takie perełki jakczyPoniżej znajdziecie wszystkie kwietniowe nowości wraz z datami premier.W komentarzach możecie dać znać, na które filmy bądź seriale najbardziej czekacie. Warto też mieć na uwadze, że. O aktualizacjach biblioteki, jak zawsze, będziemy Was na bieżąco informować.Źródło i foto: Netflix