InPost rozdaje audiobooki za odbieranie przesyłek z Paczkomatów

Ciekawa promocja.

InPost: odbierz paczkę i słuchaj audiobooków

Źródło: InPost

W Polsce znajduje się obecnie ponad 10 tys. Paczkomatów . Pomimo tak pokaźnej liczby, część z nich wciąż jest regularnie zapełniana. Nie każdy bowiem odbiera swoją przesyłkę od razu, co na dłuższą metę nieco ogranicza wolne miejsca w urządzeniach. Dlatego też powstała akcja Szybkie Polowanie oznaczana hasztagiem #ZróbMiejsce.Przedstawiciele InPostu dosyć często organizują konkursy, które mają na celu zmobilizowanie konsumentów do jak najszybszego wyciągania paczek z Paczkomatów.Jak się bowiem okazuje, zawarto współpracę z serwisem Audioteka.Jeśli odbierzecie swoją przesyłkę z Paczkomatu w maksymalnie 2 godziny, to otrzymacie. Pozwoli to Wam na słuchanie blisko 5000 audiobooków bez limitu. Nie da się ukryć, że to dosyć kusząca propozycja.Po wyciągnięciu paczki należy zarejestrować jej numer na dedykowanej stronie . Wtedy też wygenerowany zostanie specjalny kod, który można aktywować na promocyjnej stronie Audioteki do 2 maja 2021 roku.Generator kodów działać będzie jednak wyłącznie. Wtedy też zakończy się promocja, więc warto się pospieszyć. Pozostało kilka dni, więc z pewnością część użytkowników zdąży jeszcze odebrać paczkę oraz wpisać jej numer.Kto wie – może dla części osób właśnie tak rozpocznie się przygoda z audiobookami?Źródło i foto: InPost