Mecze Polaków na EURO 2020 obejrzysz za darmo w 4K

Świetne wieści.

EURO 2020 na TVP 4K

"Podczas mundialu w Rosji udowodniliśmy, że Telewizja Polska potrafi pokazywać atrakcyjnie największe sportowe imprezy świata. Dołączył do nas Mateusz Borek, szykujemy Dream Team niczym legendarna reprezentacja Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. Podczas Euro 2020 włączymy wspomniany kanał 4k, TVP Sport będzie nadawać codziennie na żywo od 8.00 rano do 1.00 w nocy, będzie kilka nowych formatów, ale o szczegółach będziemy informować na bieżąca. Operacja Euro 2020 trwa już od kilku miesięcy i mogę stwierdzić, że jesteśmy przygotowani na sto procent"

EURO 2020 terminarz spotkań polskiej grupy

Niedawno wystartowały europejskie eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, a Polacy pod wodzą nowego szkoleniowca, Paulo Sousy, zremisowali wyjazdowe spotkanie z Węgrami 3:3. Tym, którzy nie pamiętają, przypominam życzliwie, iż już 11 czerwca rozpocznie się EURO 2020. Oj, żyjemy w naprawdę zwariowanych czasach. Wszystkim wyczekującym na spotkania Polaków podczas Mistrzostw Europy z radością donoszę, iż będzie można obejrzeć je w rozdzielczości 4K, za darmo.Wiemy już, że TVP zamierza transmitować wszystkie spotkania EURO 2020 w rozdzielczości 4K. Mecze prezentowane będą na antenie TVP1, TVP2 oraz TVP Sport (w tym w aplikacji mobilnej). Przy okazji uruchomiony zostanie specjalny kanał o nazwie TVP 4K. Nadawca poinformował, że ma działać na stałe w obrębie naziemnej telewizji cyfrowej i być bezpłatny. Jedynym warunkiem są odpowiednie środki finansowe, ale te zapewnia przecież rekompensata dla mediów publicznych.mówił w rozmowie z serwisem wirtualnemedia Jacek Kurski, prezes TVP.Telewizja Polska jakiś czas temu zyskała wyłączne prawa do transmisji EURO 2020 w Polsce, na otwartej Antenie. Polski nadawca publiczny planuje mecze w rozdzielczości 4K transmitować aż do 2028 roku. Telewizja Polska ma prawa do transmitowania meczy reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2022, 2024 i 2026 oraz w eliminacjach i turniejach finałowych EURO 2024 i EURO 2028, a także w Mistrzostw Świata 2026.PS Poniżej podrzucam najważniejszą informację dla polskich kibiców.8.06 (godz. 18:00)14.06 (godz. 18:00)19.06 (godz. 21:00)Źródło: wirtualnemedia