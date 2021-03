Jak korzystamy z telewizorów? Streaming nie wyparł tradycyjnej telewizji

Ciekawe dane. Ciekawe dane.



Współczesne telewizory to prawdziwe centra rozrywki. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sounds, korzystając z nich, wciąż najczęściej sięgamy po tradycyjną telewizję. Popularne stają się jednak również serwisy streamingowe online, słuchanie muzyki czy gaming.



Współczesne telewizory z technologią smart i dostępem do internetu pozwalają korzystać z szerokiej gamy rozrywki. Wśród Polaków wciąż najpopularniejsza jest tradycyjna telewizja. Warto jednak podkreślić, że najczęściej wybiera ją mniej niż połowa ankietowanych – 47%. Za nią uplasowały się inne sposoby korzystania z telewizora, w tym platformy streamingowe. Filmy, seriale czy programy dokumentalne ogląda za ich pośrednictwem 15% ankietowanych, Z serwisów video, takich jak YouTube, korzysta na telewizorze 12%. Blisko 8% wykorzystuje telewizor do słuchania muzyki, a prawie 6% do gamingu.



Zarówno rozrywka, jak i chęć zdobycia najnowszych informacji to dwa główne powody, dla których korzystamy z telewizora. Każdą z tych dwóch opcji wskazało 79% ankietowanych. Dla ponad 23% telewizor to źródło inspiracji – zarówno telewizja, jak i serwisy streamingowe oraz video oferują szeroką gamę programów poradnikowych, związanych z kuchnią, aranżacją wnętrz czy modą. 18% stwierdziło natomiast, że włączony telewizor to remedium na uczucie samotności. 14% wskazało, że urządzenie pomaga im zająć dzieci – odsetek ten wzrasta do 41% wśród osób, które mają pociechy w wieku do 13 lat.



– Zapewnienie dostępu do informacji i rozrywki to dwa cele, które od początku przyświecały producentom telewizorów. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii zmienił się jednak sposób, w jaki możemy dostarczać je kupującym nasze urządzenia – komentuje Marcin Habzda z TP Vision.



Badanie online przeprowadzone przez PanelWizard Direct na reprezentatywnej grupie 1027 osób w wieku od 18 do 75 roku życia w dniach 24-29 września 2020 roku.



Źródło: TP Vision