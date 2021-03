CD Projekt: za kilka dni poznamy plany spółki na kolejne lata

CD Projekt zapowiedział telekonferencję

Na telekonferencji spodziewać możemy się wieści odnośnie Cyberpunka 2077 | Źródło: CD Projekt

CD Projekt od pewnego czasu boryka się z dosyć poważnymi problemami. Akcje grupy kapitałowej nieubłagalnie osiągają coraz niższy pułap a, których terminy także zostały przesunięte. Jakie więc kroki podejmie polski deweloper?Od debiutu Cyberpunka 2077 minęły już ponad trzy miesiące. Cierpliwość graczy się powoli kończy, co ewidentnie widać w wynikach sprzedaży oraz prognozach analityków.zdecydowanie nie pomaga. CD Projekt postanowił więc zapowiedzieć prezentację strategię rozwoju spółki na kolejne lata.Ta odbędzie się. Wtedy też na telekonferencji pojawią się Adam Kiciński, Piotr Nielubowicz oraz Michał Nowakowski – przedstawiciele spółki ujawnią nadchodzące plany. Czego możemy się spodziewać? Cóż, zapewne wstępnych dat premier dodatków fabularnych do Cyberpunka 2077, a także trybu wieloosobowego.Pojawią się niewątpliwie także wieści odnośnie bezpłatnych DLC do gry. Kto wie – może doczekamy się informacji o innych projektach? Mowa tu o m.in. specjalnej edycji Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji czy zupełnie nowej grze. Są to jednak wyłącznie domniemania społeczności.Zapewne do tego czasu zadebiutuje już ogromny update do Cyberpunka 2077, który – miejmy nadzieję – znacząco poprawi odczucia płynące z zabawy.Źródło: Stock Watch / Foto. CD Projekt