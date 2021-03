Wiedźmin: obsada drugiego sezonu znacznie się powiększyła

Wiedźmin od Netflixa - poznaliśmy kolejną część obsady

Ujawnieni członkinie/członkowie obsady drugiego sezonu Wiedźmina | Źródło: Twitter (@witchernetflix)

Data premiery drugiego sezonu serialu Wiedźmin wciąż nie jest znana. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała część planów i niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z zawieszaniem prac nad produkcją . Regularnie jednak pojawiają się nowe wieści na temat tytułu.Ujawniono siedem aktorek i aktorów, którzy zasilili właśnie obsadę serialu od Netflixa. Jak się okazuje, w drugim sezonie pojawi się m.in.– jest to bardzo ważna persona w sadze Andrzeja Sapkowskiego. Poza tym na ekranie pojawi się Cassie Clare (jako Philippa Eilhart), Liz Carr (jako Fenn), Graham McTavish (jako Dijkstra), Kevin Doyle (jako Ba’Lian), Simon Callow (jako Codringher) oraz Chris Fulton (jako Rience).Poniżej możecie zobaczyć grafikę udostępnioną przez Netflixa z wizerunkami poszczególnych członków obsady:Wśród fanów serialu natychmiastowo rozpoczęła się dyskusja na temat słuszności wyborów do konkretnych ról. Oczywiścieoraz grania postaci Jakuba Fenna – męskiego karła – przez kobietę. Nie wiadomo na razie jak Netflix podejdzie do tych kwestii od strony fabularnej.Co pewien czas dowiadujemy się o kolejnych rozszerzeniach obsady – powyżej opisane to już drugie w tym roku. Wygląda więc na to, że prace nad drugim sezonem wciąż trwają i twórcy nie są gotowi na większe ogłoszenia. Pozostaje więc czekać.Źródło: Twitter (@witchernetflix) / Foto. Netflix