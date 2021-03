HBO GO: z platformy zniknie prawie 60 filmów i seriali

HBO GO bez kilkudziesięciu filmów

Lista produkcji:

Agenci - 2013

Biegacz - 2018

Brooklyn Boogie - 1995

Cała twoja - 2017

Celeste - 2018

Chicago - 2002

Czarna eskadra - 1995

Czarownica - 2014

Czasem, zawsze, nigdy - 2018

Diagnosis Bipolar: Five Families Search for Answers - 2010

Dla Nedy - 2010

Forrest Gump - 1994

Genesis - 2018

Gia - 1998

Jakiś czas później - 2018

Konsekwencje - 2018

Kosmiczna załoga - 1999

Krzyżówkowe zagadki: Przeklęty klejnot - 2019

Mapplethorpe - 2018

Małe kobietki - 2017

Meda, czyli nieco ciemniejsza strona życia - 2017

Muppety - 2011

My, zwierzęta - 2018

Nagle, niespodziewanie - 2018

Niebieski pył - 2018

Obywatel X - 1995

Oda do radości - 2019

Ona - 2013

Opatrunek - 2018

Parkland - 2013

Pedagożka - 2015

Pewnego razu... w Hollywood - 2019

Pochowaj me serce w Wounded Knee - 2007

Podniebny azyl - 2018

Porażki chirurgii plastycznej - 2006

Sfreakowani - 2016

Siła nadziei - 2019

Star Trek - 2009

Szczęśliwy Lazzaro - 2018

The More You Ignore Me - 2018

Tylko - 2019

Tłumacz - 2018

U2: Experience - koncert w Berlinie - 2019

Urok - 2018

Uwaga na goryla - 2019

Uwięzieni - 2018

W ciemność. Star Trek - 2013

W głowie się nie mieści - 2015

Wale - 2018

Widok z góry - 2017

Wielcy malutcy - 2018

Wojny w Pentagonie - 1998

Za niebieskimi drzwiami - 2016

Zagadki Hailey Dean: Śmierć na receptę - 2019

Zły Mikołaj - 2003

Śnieg na wodę - 2018

Świadek – 1985

Jeszcze w tym roku zadebiutuje w Polsce platforma HBO Max , która zastąpi dobrze znane HBO GO. Konkretny termin nie został jeszcze podany, więc na razie nie pozostaje nic innego jak cierpliwe oczekiwanie i śledzenie zmian w ofercie dotychczasowej usługi. Te dokonują się bowiem dosyć regularnie i nie zawsze mają pozytywny wydźwięk.Biblioteki serwisów streamingowych nie są stałe. Niekiedy mamy do czynienia z licznymi nowościami, a tuż potem otrzymujemy informację o pokaźnej rozmiarów czystka. Ta spotka HBO GO już pod koniec miesiąca. Z platformy zniknie około 60 produkcji – zarówno tych mniej, jak i bardziej znanych. Oczywiście nie ma w tym nic wyjątkowego, licencje zazwyczaj ulegają wygaszeniu po określonym terminie. Niewykluczone, że część z filmów czy seriali pewnego dnia powróci.Bez zbędnego przedłużania – poniżej znajdziecie pełny spis tytułów (wraz z datą produkcji), których nie znajdziecie na HBO GO poW komentarzach możecie dać znać, za którymi pozycjami najbardziej będziecie tęsknić. Pamiętajcie przy okazji, że zaległości możecie nadrobić jeszcze do końca tego miesiąca.