Start tańszego HBO Max z reklamami coraz bliżej. Będą też ograniczenia treści

Obniżka abonamentu HBO Max wykluczy możliwość oglądania części premier

Jeszcze w tym roku zobaczymy inny ekran, na razie tylko informacja o niedostępności w naszym rejonie / foto: Instalki.pl

HBO Max w Polsce jeszcze w 2021 roku

Jeszcze w styczniu mówiło się ow USA, gdzie za przeplatanie treści premium reklamami, abonenci mieliby otrzymać zniżkę i płacić mniej co miesiąc. Obecna cena HBO Max wnosi 14,99 dolarów. Kiedy właściwie mielibyśmy doczekać HBO Max i specjalnej edycji abonamentu w Polsce?Niestety cen wciąż nie znamy, ale mówi się już o terminie wejścia w życie nowego pakietu, co miałoby się stać już w czerwcu. Przynajmniej w USA. Niestety reklamy nie będą jedynym minusem. Można by nawet powiedzieć, że o ile obniżka nie będzie znaczna, to pakiet z reklamami nie będzie mieć sensu. Kolejnym ograniczeniem będzie brak dostępu do premierowych filmów wytwórni Warner Bros. Subskrybenci dostaną możliwość ich oglądania, ale zdecydowanie nie równo z premierą kinową, tak jak ma to miejsce w pełnym wariancie HBO Max.Pewną szansą na to, że ceny mogą się mocno różnić, są plany firmy na najbliższy czas. AT&T i HBO zakładali do tej pory 75-90 milionów subskrybentów HBO i HBO Max do końca 2025 roku. Obecnie prognozuje się aż od 120 do 150 milionów. Poza tym do końca 2021 roku liczba użytkowników miałaby wzrosnąć do 67 lub nawet 70 milionów z poziomu 61 milionów, którą uzyskano na koniec 2020 roku. Znaczny wzrost może oznaczać agresywną politykę firmy, a co za tym idzie także atrakcyjną cenę HBO Max z reklamami - choć to tylko spekulacje.W tym roku HBO Max ma zostać uruchomione na 60 dodatkowych rynkach. Amerykański serwis planuje pojawić się w Polsce w drugiej połowie bieżącego roku i tym samym zastąpi tradycyjne HBO Go. Cena w naszym kraju ma wynosić 24,90 złotych. Nie wiadomo jeszcze, czy tańszy pakiet z reklamami jest planowany na kolejne kraje. Zapewne debiut tej wersji HBO Max w innych rejonach świata będzie uzależniony od popularności pakietu w USA.Źródło:/ Foto: Instalki.pl