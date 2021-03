Netflix z ciekawymi nowościami na weekend. Sprawdź, co dodano

Weekendowe nowości na Netflix

Lista produkcji:





Love Alarm (6 odcinków) – 2019

Paradise PD (12 odcinków) – 2018

Dopasowani (8 odcinków) – 2021

Dzień na tak – 2021

Mała – 2019

Papierowe życie – 2021

Jesteś dla mnie wszystkim – 2016

Mucize – 2015

Romantyk Komedi 2: Bekarliga Veda – 2013

Romantyk Komedi – 2010

Souk Bazaar – 2015

Co miesiąc mamy do czynienia z ogłoszeniem listy produkcji, które trafią na daną platformę streamingową. Jeśli interesujecie się tą kwestią, to z pewnością zdążyliście zauważyć, że spis ten nie jest często sztywny . Biblioteka usług niekiedy wzbogaca się o tytuły nieuwzględnione w rozpisce. Tak też stało się właśnie dziś w przypadku Netflixa.Na serwisie Upflix poinformowano o 11 nowościach mających swój debiut w piątek (12.03). Być może nie jest to pokaźna liczba, lecz część filmów to naprawdę ciekawe propozycje. Szczególnie warto zwrócić uwagę na m.in. romans „Mucize” z 2015 roku czy „Dzień na tak” z 2021 roku.Poniżej znajdziecie pełną listę treści, które od dziś znajdziecie w polskiej bazie platformy Netflix.Część osób niewątpliwie może być zawiedziona, lecz warto mieć na uwadze, że mowa o jedynie dzisiejszych nowościach. Miesiąc się jeszcze nie skończył i Netflix zaoferuje jeszcze nieco tytułów – zarówno tych na licencji, jak i oryginalnych. Niedługo także powinniśmy poznać wstępną rozpiskę na kwiecień.Jeśli czekaliście na którąś z powyższych produkcji, to koniecznie dajcie znać w komentarzach.Źródło: Upflix / Foto. Netflix