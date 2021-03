Powstał Predator Burger. Tak, to burger gamingowy...

Predator Burger - skład

Polski oddział marki Predator nie przestaje zaskakiwać kreatywnym marketingiem. Po napoju energetycznym PredatorShot przyszedł czas aby wrzucić coś na ząb... i to coś solidnego z dużą ilością kalorii. Tak powstał Predator Burger.Firma Acer, do której należy gamingowa marka Predator, nawiązała współpracę z siecią restauracji Zdrowa Krowa. Efekt? Kanapka Predator Burger, w składzie której znalazł się m.in. autorski sos opracowany na bazie napoju energetycznego dla graczy - PredatorShot. Burger dostępny będzie w dostawie wraz ze zniżką na zakup gamingowego notebooka – Predator Triton 300 w sieci sklepów Media Expert.Predator Burger to: 180 gramów wołowiny, bekon, ser gorgonzola, cheddar, krążki cebulowe, sos aioli, karbowana sałata, pomidor, czerwona cebula i papryka jalapeno. Smak burgera podkreśla też oryginalny sos stworzony na bazie napoju energetycznego dla gamerów - PredatorShot