Dzielenie się kontem Netflix wkrótce niemożliwe? Firma wysyła komunikaty

Netflix wysyła ostrzeżenia

"Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, potrzebujesz własnego, aby kontynuować oglądanie."

Cena Netflix w 2021 roku

Współdzielenie konta na Netflix nie jest zgodne z warunkami użytkowania najpopularniejszej na świecie platformy VOD, ale miliony osób z całego świata zdają się tym nie przejmować. Odpłatne lub bezpłatne udostępniania danych do logowania znajomym, bliskim lub nawet zupełnie obcym internautom jest zjawiskiem będącym na porządku dziennym. Netflix z tego powodu traci ogromne pieniądze (ponoć nawet 9 mld dolarów rocznie) i od dłuższego czasu poszukuje rozwiązania, które położy kres opisywanej praktyce. Wygląda na to, że amerykańska firma właśnie je znalazła.Platforma Netflix testuje nową funkcję, która ma uniemożliwić udostępnianie i odsprzedaż haseł do konta. Od jakiegoś już czasu rosnąca liczba użytkowników serwisu z całego świata otrzymuje na etapie logowania komunikaty o treści:Wiadomości towarzyszy wezwanie do zweryfikowania tożsamości. Należy to zrobić wpisując kod wysłany przez Netflix za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej na numer telefonu powiązany z kontem. Przypominam, że współdzielenie Netflix jest możliwe tylko i wyłącznie w obrębie gospodarstwa domowego - na maksymalnie pięciu urządzeniach.W chwili obecnej system da się łatwo obejść, klikając na opcję "zweryfikuj później". Nie wiadomo jednak po jakim czasie lub ilu odrzuceniach komunikatu nie będzie się dało tego dłużej robić.Rzecznik Netflix potwierdził, że tego typu komunikaty pojawiają się u wybranych klientów. Test ma na celu sprawdzenie, czy osoby korzystające z kont Netflix są do tego upoważnione.Najtańszy abonament Netflix (Podstawowy) kosztuje obecnie 34 złote miesięcznie. W jego ramach oglądać można treści w rozdzielczości 480p. Droższy wariant Standard (1080p) to wydatek rzędu 43 złotych, a Premium (4K + HDR) - 52 złote miesięcznie. W planie Premium jednocześnie na różnych urządzeniach mogą oglądać 4 osoby, w planie Standard — 2, a w planie Podstawowym — 1.