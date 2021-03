Polak traci życie przed ekranami. Niepokojące wyniki raportu

Polak marnuje czas przed ekranami

Bardzo przykry i niepokojący obraz wyłania się z raportu przygotowanego na zlecenie wokularach.pl. Dowiadujemy się z niego m.in. tego, ile czasu dziennie poświęca statystyczny Polak na wpatrywanie się w różnego rodzaju wyświetlacze. Pandemia sprawiła, że przed komputerami przesiadujemy znacznie dłużej niż do tej pory i nasz wzrok mocno się pogarsza.Statystyczny Polak wpatruje się w ekrany przez 10 godzin i 26 minut dziennie, co daje łącznie 159 dni w roku spędzone przed monitorem komputera, laptopa, telewizorem, tabletem lub smartfonem. Niestety, lockdowny oraz praca i nauka zdalna diametralnie pogorszyły i tak alarmujące statystyki. Już w 2019 roku spędzaliśmy online średnio 6 godzin i 2 minuty dziennie. Sytuacja w zeszłym, pandemicznym roku uległa pogorszeniu.82% ankietowanych przyznaje, że smartfon zabiera ze sobą absolutnie wszędzie - nie tylko na spotkania towarzyskie, ale także do sypialni i toalety. 57% Polaków podaje, że od rozpoczęcia pandemii częściej sięga po smartfon. Złe nawyki prowadzą nie tylko do licznych wad postawy i pogłębiania wad wzroku. Dość powiedzieć, że 90% osób spędzających przed monitorem więcej niż 3 godziny dziennie ma problem ze wzrokiem, przestrzega serwis Nauka w Polsce.