Koreańczycy udają komputery Apple. Dźwięki macOS a capella, a także Harry Potter

Głos logowania do komputera Apple? Tak, ale w wokalnym wykonaniu

Orkiestra z Harry’ego Pottera według koreańskich wokalistów

Pochodzący z Korei zespół MayTree od wielu lat aranżuje muzykę w wykonaniu a capella. Ale nie chodzi tylko o śpiew czy zwykły chór, ale także naśladowanie swoim wokalem instrumentów muzycznych. Choć nie tylko. Już kilka razy MayTree pokazało, że dźwięki znane z komputerów czy smartfonów nie są dla nich przeszkodą, mimo że słyszymy w nich więcej niż same instrumenty.Tym razem azjatycki kwintet wokalny zaserwował materiał wideo, który spodoba się szczególnie użytkownikom i sympatykom komputerów spod znaku nadgryzionego jabłka. Możemy usłyszeć dźwięki aktywacji systemu, kilka różnych dzwonków, logowanie, odgłosy wiadomości e-mailowych, firmowego komunikatora Apple, kosza, podłączania i odłączania urządzeń czy niskiego poziomu baterii z macOS.Nasz redakcyjny kolega Tomek Bielski, który na co dzień używa Maca mini, stwierdził że wykonanie jest profesjonalne i występ naprawdę dobrze przypomina brzmienie dźwięków w systemie. Niedawno pisaliśmy też o innym klipie MayTree skupionym na Apple - wokaliści udawali, ale też w tym samym artykule był pokazany i omówiony filmik z Samsungami, a nawet motywy muzyczne różnych wytwórni filmowych na otwarcie seansów.I z tym ostatnim tematem wiąże się też inny film Koreańczyków. Już typowo muzyczny, a nie elektroniczny, choć także wart wspomnienia. Kilka godzin temu udostępnili najbardziej znane fragmenty muzyki z filmowej serii Harry’ego Pottera. Jako ciekawostkę można dodać, że za oprawą filmów stoi ten sam kompozytor, który stworzył muzykę chociażby do Gwiezdnych Wojen czy Indiany Jonesa, czyli John Williams.Jego orkiestra została nieźle odwzorowana przez MayTree, więc polecam ten klip fanom przygód Pottera z kinowego ekranu. I znów możemy zadać pytanie, co jeszcze może zaprezentować nam koreański kwintet wciąż opierając się na brzmieniach związanych z komputerami, smartfonami i technologią? Ciekawe, czy po ostatnim artykule typowaliście dźwięki macOS.Źródło i foto: MayTree @ Youtube / własne